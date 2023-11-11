Экономика

В Волгоградской области подешевели АИ-92 и дизтопливо

Экономика 11.11.2023 08:23
0
11.11.2023 08:23


В Волгоградской области за прошедшую неделю подешевели два вида автомобильного топлива. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные Росстата, стоимость АИ-92 снизилась на 20 копеек до 50,72 рубля за литр. Дизтопливо стало дешевле на 14 копеек – 60,82 рубля за литр.
Цены на другие виды бензина остались прежними. АИ-95 стоит в среднем 56,82 рубля за литр, АИ-98 – 65,89 рубля.
На позапрошлой неделе, напомним, цены на автомобильное топливо в регионе не изменились ни на копейку.


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
10.11.2023 18:01
Экономика 10.11.2023 18:01
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
10.11.2023 16:16
Экономика 10.11.2023 16:16
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
10.11.2023 15:55
Экономика 10.11.2023 15:55
Комментарии

0
Далее
Экономика
10.11.2023 11:24
Экономика 10.11.2023 11:24
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
10.11.2023 08:41
Экономика 10.11.2023 08:41
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
09.11.2023 19:42
Экономика 09.11.2023 19:42
Комментарии

0
Далее
Экономика
09.11.2023 13:49
Экономика 09.11.2023 13:49
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
09.11.2023 13:04
Экономика 09.11.2023 13:04
Комментарии

0
Далее
Экономика
09.11.2023 10:41
Экономика 09.11.2023 10:41
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
09.11.2023 09:20
Экономика 09.11.2023 09:20
Комментарии

0
Далее
Экономика
09.11.2023 08:55
Экономика 09.11.2023 08:55
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
08.11.2023 19:14
Экономика 08.11.2023 19:14
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
08.11.2023 16:41
Экономика 08.11.2023 16:41
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
08.11.2023 10:22
Экономика 08.11.2023 10:22
Комментарии

0
Далее
Экономика
07.11.2023 16:07
Экономика 07.11.2023 16:07
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

15:10
В Волгограде вручили награды бойцам «Бессмертного Сталинграда»Смотреть фотографии
14:39
Жителям двухэтажки в Волгограде вернули воду спустя две неделиСмотреть фотографии
14:21
Митрополит Герман отметил 11 ноября 86-летиеСмотреть фотографии
13:57
Пассажирку с экстренно севшего в Волгограде самолета отпустили домойСмотреть фотографии
13:05
«А он не упадет?»: в подземном переходе Волгограда опасно провис потолокСмотреть фотографии
12:10
Бесплатную электричку Волгоград-Волжский назначили 12 ноябряСмотреть фотографии
11:31
Росстат: в Волгоградской области убыль населения сократилась до 10990 человекСмотреть фотографии
11:26
Более половины россиян поддерживают использование искусственного интеллекта в сфере финансовых услугСмотреть фотографии
10:51
В Волжском открылась цветочная выставка «Бал хризантем»Смотреть фотографии
10:36
На матч сборных России и Кубы осталось меньше 10 тысяч билетовСмотреть фотографии
09:50
«Разводят руками и уходят»: жители обезвоженного дома в Волгограде требуют объявить ЧС в двухэтажкеСмотреть фотографииCмотреть видео
08:23
В Волгоградской области подешевели АИ-92 и дизтопливоСмотреть фотографии
07:50
«Еще течет Волга»: Росводресурсы сохранили экономные сбросы на Волжской ГЭССмотреть фотографии
21:11
Волгоградцев предупредили о морозах и дождях в выходныеСмотреть фотографии
20:37
Представители Волгоградской области в Москве ищут места на дешевых парковкахСмотреть фотографии
19:54
Миллионы на экологию. Во сколько обойдется здоровье рек и лесов Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:30
«Едем к маме в Волгоград»: россиянку с детьми и мужем эвакуируют из сектора ГазаСмотреть фотографии
19:16
В Волгограде Детфонд вручил «неподъемный» медприбор семье с ребенком-диабетикомСмотреть фотографии
19:07
В Госдуму внесли законопроект о наказании добровольцев в зоне боевых действийСмотреть фотографии
18:18
В суде Волгограда всплыли шокирующие подробности о сбившем школьника водителе «Нивы»Смотреть фотографииCмотреть видео
17:37
Волгоградские повара соревнуются за звание лучших в РоссииСмотреть фотографии
16:59
В Волгограде в больнице №12 после визита Бочарова утвердили главврачаСмотреть фотографии
16:20
В ЦПКиО Волгограда в начале декабря откроют самый большой катокСмотреть фотографии
16:16
ПСБ обеспечил «Хороший год» виноделамСмотреть фотографии
15:57
В Волгограде полицейские раскрыли кражу святыни из часовни Александра НевскогоСмотреть фотографииCмотреть видео
15:55
Волгоградцы за год накопили на счетах 505 миллиардов рублейСмотреть фотографии
14:41
Глава ГУ МВД Дмитрий Вельможко наградил сотрудников в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:08
Город в Волгоградской области 14 ноября проверят на прочностьСмотреть фотографии
13:57
«Забастовки нет и не будет»: в ФПК опровергли сообщения о бунте волгоградских проводниковСмотреть фотографии
13:39
Волгоградский «КАУСТИК» увеличивает площадь зеленых насажденийСмотреть фотографии
 