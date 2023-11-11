В Волгоградской области подешевели АИ-92 и дизтопливо

На позапрошлой неделе, напомним, цены на автомобильное топливо в регионе не изменились ни на копейку.
Экономика 11.11.2023 08:23
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11.11.2023 08:23
На позапрошлой неделе, напомним, цены на автомобильное топливо в регионе не изменились ни на копейку.
В Волгоградской области за прошедшую неделю подешевели два вида автомобильного топлива. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные Росстата, стоимость АИ-92 снизилась на 20 копеек до 50,72 рубля за литр. Дизтопливо стало дешевле на 14 копеек – 60,82 рубля за литр.Цены на другие виды бензина остались прежними. АИ-95 стоит в среднем 56,82 рубля за литр, АИ-98 – 65,89 рубля.
На позапрошлой неделе, напомним, цены на автомобильное топливо в регионе не изменились ни на копейку.
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