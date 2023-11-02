Экономика

Видимо, это дно: в Волгоградской области замерли цены на бензин

Экономика 02.11.2023 08:03
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02.11.2023 08:03


В Волгоградской области впервые за последние месяцы цены на бензин за прошедшую неделю не изменились ни на копейку – ни в сторону увеличения, ни в сторону уменьшения. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные Росстата, средняя стоимость бензина по-прежнему составляет 55,02 рубля за литр.
АИ-92 стоит также 50,92 рубля, АИ-95 – 56,82. Стоимость бензина АИ-98 такая же, как и неделю назад. Средняя цена дизтоплива тоже не изменилась – 60,96 рубля.
Напомним, цены на автомобильное топлива последний раз падали около двух недель назад. После этого они замерли на одной планке, видимо, достигнув дна.

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