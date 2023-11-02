Видимо, это дно: в Волгоградской области замерли цены на бензин

Напомним, цены на автомобильное топлива последний раз падали около двух недель назад. После этого они замерли на одной планке, видимо, достигнув дна.
Экономика 02.11.2023 08:03
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02.11.2023 08:03
Напомним, цены на автомобильное топлива последний раз падали около двух недель назад. После этого они замерли на одной планке, видимо, достигнув дна.
В Волгоградской области впервые за последние месяцы цены на бензин за прошедшую неделю не изменились ни на копейку – ни в сторону увеличения, ни в сторону уменьшения. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные Росстата, средняя стоимость бензина по-прежнему составляет 55,02 рубля за литр.АИ-92 стоит также 50,92 рубля, АИ-95 – 56,82. Стоимость бензина АИ-98 такая же, как и неделю назад. Средняя цена дизтоплива тоже не изменилась – 60,96 рубля.
Напомним, цены на автомобильное топлива последний раз падали около двух недель назад. После этого они замерли на одной планке, видимо, достигнув дна.
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