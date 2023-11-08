Сборная России проведет на «Волгоград Арене» открытую 15-минутную тренировку

Тренерский штаб национальной команды России во главе с Валерием Карпиным назвал состав сборной на ноябрьский учебно-тренировочный сбор перед матчем со сборной Кубы. Всего в списке 29 футболистов, сообщает V102.RU со ссылкой на РФС.
Вратари
Матвей Сафонов («Краснодар»), Илья Лантратов («Локомотив», Москва), Артур Нигматуллин («Пари НН», Нижний Новгород), Андрей Лунев («Карабах», Агдам).
Защитники
Сергей Волков («Краснодар»), Арсен Адамов («Оренбург»), Даниил Хлусевич, Руслан Литвинов (оба – «Спартак», Москва), Максим Осипенко («Ростов», Ростов-на-Дону), Александр Сильянов («Локомотив», Москва), Александр Солдатенков, Юрий Горшков (оба – «Крылья Советов», Самара), Евгений Харин («Ахмат», Грозный).
Полузащитники
Дмитрий Баринов, Антон Миранчук, Сергей Пиняев (все – «Локомотив», Москва), Данил Глебов, Даниил Уткин (оба – «Ростов», Ростов-на-Дону), Александр Черников, Никита Кривцов (оба – «Краснодар), Далер Кузяев («Гавр»), Данил Пруцев, Антон Зиньковский («Спартак», Москва), Иван Обляков (ЦСКА, Москва), Александр Головин («Монако»), Андрей Мостовой («Зенит», Санкт-Петербург).
Нападающие
13 ноября футболисты сборной соберутся в Новогорске, где проведут первый этап подготовки. 18 ноября команда вылетит в Волгоград. 19 ноября пройдет предматчевая тренировка на стадионе, которую разрешат посмотреть и поснимать журналистам 15 минут. Предматчевая пресс-конференция состоится в 20:15 ч. 19 ноября.