Сборные России и Кубы проведут товарищеский матч в Волгограде

Национальная команда Кубы занимает 169-ю строчку в рейтинге ФИФА. В 2023 году сборная приняла участия в групповом этапе Золотого кубка КОНКАКАФ.
Спорт 03.11.2023 16:23
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03.11.2023 16:23
Национальная команда Кубы занимает 169-ю строчку в рейтинге ФИФА. В 2023 году сборная приняла участия в групповом этапе Золотого кубка КОНКАКАФ.
Сборные команды России и Кубы сыграют товарищеский матч 20 ноября в Волгограде. Встреча пройдёт на стадионе чемпионата мира 2018 года – Волгоград Арене и начнётся в 19:30, сообщает V102.RU со ссылкой на РФС.Матч станет третьей домашней игрой национальной команды России в этом году. 26 марта в Санкт-Петербурге сборная обыграла Ирак со счётом 2:0, а 12 октября в Москве со счётом 1:0 победила Камерун.
Национальная команда Кубы занимает 169-ю строчку в рейтинге ФИФА. В 2023 году сборная приняла участия в групповом этапе Золотого кубка КОНКАКАФ.
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