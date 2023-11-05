Не верь глазам своим. Фейковые билеты начали продавать на матч сборных России и Кубы в Волгограде

При этом стоимость настоящих билетов на матч России и Кубы вряд ли будет такой высокой. Так, вход на матч сборных России и Камеруна, который состоялся 12 октября в Москве, стоил от 400 рублей до 2 тысяч рублей.
Напомним, как сообщало V102.RU, сборные команды России и Кубы сыграют товарищеский матч 20 ноября в Волгограде. Встреча пройдёт на Волгоград Арене и начнётся в 19:30.
Матч станет третьей домашней игрой национальной команды России в этом году. 26 марта в Санкт-Петербурге сборная обыграла Ирак со счётом 2:0, а 12 октября в Москве со счётом 1:0 победила Камерун.
Национальная команда Кубы занимает 169-ю строчку в рейтинге ФИФА. В 2023 году сборная приняла участия в групповом этапе Золотого кубка КОНКАКАФ.