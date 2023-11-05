Не верь глазам своим. Фейковые билеты начали продавать на матч сборных России и Кубы в Волгограде

В сети появились несколько сайтов, на которых начали продавать билеты якобы на матч сборных России и Кубы по футболу, который пройдет 20 ноября в Волгограде. Как сообщает V102.RU, стоимость билетов на таких ресурсах немного отличается от предложений на других сайтах, но все равно – космическая. Так, стоимость самых дешевых билетов составляет 1800 рублей. Есть предложения по 2,5, а также по 4 и 5 тысячи рублей. Но цена самых дорогих билетов впечатляет – 20 тысяч рублей якобы в вип-ложу.