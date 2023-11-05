Спорт

Не верь глазам своим. Фейковые билеты начали продавать на матч сборных России и Кубы в Волгограде

Спорт 05.11.2023 07:58
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05.11.2023 07:58


В сети появились несколько сайтов, на которых начали продавать  билеты  якобы на матч сборных России и Кубы по футболу, который пройдет 20 ноября в Волгограде. Как сообщает V102.RU, стоимость билетов на таких ресурсах немного отличается от предложений на других сайтах, но все равно – космическая. Так, стоимость самых дешевых билетов составляет 1800 рублей. Есть предложения по 2,5, а также по 4 и 5 тысячи рублей. Но цена самых дорогих билетов впечатляет – 20 тысяч рублей якобы в вип-ложу.
Между тем, в социальных сетях сборная России по футболу опубликовала 3 ноября пост, в котором сообщается, что о старте билетной программы болельщикам расскажут позднее. Пока такой информации  нет.
При этом стоимость настоящих билетов на матч России и Кубы вряд ли будет такой высокой. Так, вход на матч сборных России и Камеруна, который состоялся 12 октября в Москве, стоил от 400 рублей до 2 тысяч рублей.
Напомним, как сообщало V102.RU, сборные команды России и Кубы сыграют товарищеский матч 20 ноября в Волгограде. Встреча пройдёт на Волгоград Арене и начнётся в 19:30.
Матч станет третьей домашней игрой национальной команды России в этом году. 26 марта в Санкт-Петербурге сборная обыграла Ирак со счётом 2:0, а 12 октября в Москве со счётом 1:0 победила Камерун.
Национальная команда Кубы занимает 169-ю строчку в рейтинге ФИФА. В 2023 году сборная приняла участия в групповом этапе Золотого кубка КОНКАКАФ.


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