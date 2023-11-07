Расследования

Рецидивистка обнесла спящих волгоградцев в День Победы

Расследования 07.11.2023 16:22
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07.11.2023 16:22


В Волгограде вступил в силу приговор в отношении рецидивистки, обчистившей квартиру с находившимися внутри хозяевами, сообщает V102.RU. Женщина утверждала, что пошла на преступление из-за маленьких детей и низкого соцпособия. 

— В судебном заседании осужденная свою вину признала. Установлено, что Татьяна С. совершила преступление в период отсрочки отбывания наказания, назначенного приговором Красноармейского районного суда Волгограда, — прокомментировала информагентству руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская. — Советский районный суд Волгограда Татьяну С. признал виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище). На основании ч. 5 ст. 82 УК РФ суд отменил отсрочку отбывания наказания в виде лишения свободы за ранее совершенные ею преступления.  

Уточняется, что по совокупности приговоров фигурантка дела получила три года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. При этом Татьяна С. посчитала назначенное наказание излишне суровым и подала апелляцию. Волгоградский облсуд оставил без изменения вид и размер назначенного наказания. Приговор вступил в законную силу.

Установлено, что 9 мая 2023 года 31-летняя женщина подъехала к 18-этажному дому № 3 по улице Краснопресненской в Советском районе. В голове у волгоградки уже созрел план. Она нашла незапертую квартиру и проникла внутрь. С ее слов, собственники днем легли спать и не заметили, что к ним проник посторонний человек. Женщина тайно похитила два кошелька с деньгами и банковскими картами. Ущерб оценили в 20 700 рублей.

Как стало известно журналистам «Высоты 102», женщина пошла на преступление из-за тяжелого материального положения. Она настаивала, что воспитывает одна двоих детей, а пособие от государства слишком маленькое и не способно покрывать все расходы. При этом, как выяснили корреспонденты информагентства, в отношении одного из детей женщинцу лишили родительских прав. Ранее волгоградка отбывала наказание за три кражи и один грабеж. 

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

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