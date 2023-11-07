Рыбаки нашли у затона тело пропавшего 20 октября волгоградца

В Волгоградской области на минувших выходных нашли тело пропавшего в октябре Сергея Токарева. Как сообщает V102.RU, на страшную находку наткнулись рыбаки у затона в Ленинском районе.

— Рыбаки обнаружили тело у автомобиля «Нива». Мужчина был одет. Предварительно, смерть носила естественный характер. Организована проверка, — прокомментировал информагентству руководитель Среднеахтубинского МрСО СУ СКР по Волгоградской области Евгений Выстропов.

Известно, что смерть мужчина наступила от утопления. Мужчина мог употребить спиртное и зайти в воду. Напомним, что 42-летний мужчина ушел из дома 20 октября. Мужчина проживал в хуторе Глухом.

Фото: «Лиза Алерт» / t.me

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