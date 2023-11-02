Спустя четверо суток пропавшую волгоградку нашли мертвой на складах

Пропавшую 23 октября в Советском районе Волгограда 78-летнюю Лидию Ж. нашли мертвой. Как рассказала V102.RU дочь пенсионерки, тело ее матери четыре дня пролежало на складах в Кировском районе.

— К сожалению, маму нашли мертвой на территорию мебельного завода по улице Никитина, 2. Она туда попала в день исчезновения 23 октября. В 11.00 мама ушла из дома, два часа бродила по Кировскому району, а потом зашла на эту базу. По словам охранника, он у нее только спросил: «Вы уборщица?». И затем пропустил ее. При этом его не смутило, что она не показала никаких удостоверений, явно была взволнованной, — рассказала дочь пенсионерки Наталья. — Как я узнала потом от экстренных служб, мама четыре дня находилась на территории. В субботу ее обнаружила охрана. Видимо все это время она ходила по складам, но ни у кого из работников и арендаторов не вызвала подозрений одинокая бабушка. Никто не поинтересовался, нужна ли ей помощь, тем более никто даже просто не позвонил в полицию. Какая-то чудовищная бесчеловечность.

По словам Натальи, смерть мамы, согласно выводам проведенной экспертизы, наступила от острой сердечной недостаточности.

— В правоохранительных органах мне сказали, что на теле у нее не обнаружили видимых следов насилия. То есть смерть носила естественный характер. Когда я ездила забирать личные вещи (кошелек с мелочью, телефон, ключи, — Прим. ред.), то меня поразило, что ее сумка была насквозь пропитана влагой. Как раз в те дни шли проливные дожди и она, получается, лежала там мертвая пару дней. Это просто кошмар. Но никто ничего не замечал, — рассуждает женщина. — 31 октября прошли похороны. Я до сих пор нахожусь в глубоком шоке.

Наталья уточняет, что у нее появилась небольшая надежда еще в самые первые дни, когда телефон мамы ненадолго включился.

— Ее телефон отключился во вторник, а в среду номер ненадолго стал снова доступен, буквально на 30 минут. Я пыталась дозвониться, писала смс, но ответа не получила. Потом телефон снова выключился, — вспоминает волгоградка. — Я никого не хочу очернять, но можно же было сделать биллинг чуть раньше, чем положенные по закону три дня. Возможно, что она еще была жива в тот момент и нуждалась в помощи. Но, к сожалению, весь ее маршрут я узнала только после смерти. Я так понимаю, что сотрудники оперативных служб не могут начинать какие-то действия без истечения этого предварительного срока. Вероятны, что законы в нашей стране нужно менять, если они не работают. Но еще больше меня поразили люди, которые видели мою маму и не придали этому никакого значения. Хотя она явно была в расстройстве, в стрессе, ее состояние нельзя было назвать нормальным. Буквально на днях я читала про похожий случай. Мужчину нашли мертвым в промзоне Дзержинского района. И в этом случае люди видели пропавшего живым, но никто ничего не сделал, всем просто было безразлично.

Напомним, ранее журналисты «Высоты 102» пообщались с волонтером из Волгограда, которая назвала главные ошибки при поиске пропавших людей.

Фото: архив семьи

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