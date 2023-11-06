В Новониколаевском районе Волгоградской области накануне ночью сбили пешехода. Как сообщает V102.RU, мужчина шел посередине дороги.

— По предварительным данным, 60-летний водитель за рулем автомобиля Volkswagen Golf двигался по улице Кирова в рабочем поселке Новониколаевский в сторону улицы Левченко, где наехал на 34-летнего пешехода, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

По уточненным данным областного главка МВД, пешеход двигался в попутном направлении посередине проезжей части. В результате аварии его с различными травмами доставили в больницу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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