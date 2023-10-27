В Волгограде на зебре в темноте снесли женщину

В Кировском районе Волгограда накануне в 22.45 на зебре сбили 41-летнюю женщину. Как сообщает V102.RU, пешеход переходила на красный свет.





— По предварительным данным, 27-летний водитель за рулем автомобиля Volkswagen Polo напротив дома №143В по улице 64-й Армии наехал на 41-летнюю женщину, переходившую дорогу по регулируемому переходу на запрещающий сигнал светофора, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Как уточнили в полицейском ведомстве, в результате аварии женщину доставили в больницу.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области