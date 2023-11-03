Пережила ночь: стало известно о состоянии упавшей с 9-го этажа волгоградской школьницы

Происшествия 03.11.2023 08:24
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03.11.2023 08:24
Школьница, которая накануне упала с 9-го этажа вместе со своей подругой, по-прежнему находится в реанимации ГКБ СМП №25. Как рассказали V102.RU в облздраве, ее состояние остается крайне тяжелым.Напомним, жуткий случай произошел накануне в Дзержинском районе Волгограда. Две подруги-школьницы, 11-ти и 14-ти лет, разбились, упав с 9-го этажа одного из домов по улице 51-ая Гвардейская дивизия. Одна из девочек погибла на месте, за жизнь второго ребенка борются врачи.
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