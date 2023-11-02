В Волгограде две школьницы упали с девятого этажа: одна погибла

Происшествия 02.11.2023 19:58
0
02.11.2023 19:58
Трагедия произошла сегодня, 2 ноября, в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщает V102.RU со ссылкой на экстренные службы, около одного из домов по ул. 51-ая Гвардейская дивизия было найдено тело девочки. Вторая школьница была жива, ее в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимацию.
По предварительным данным, дети упали с девятого этажа.По сведениям информагентства, 14-летняя и 11-летняя девочки учились в одной школе. Обстоятельства трагедии выясняются.
«Не успеваем штамповать»: в Волжском продолжилась череда покушений на сусликов02.11.2023 14:03
Происшествия 02.11.2023 14:03
В центре Волгограда на переходе сбили подростка на электросамокате02.11.2023 11:07
Происшествия 02.11.2023 11:07
В реанимации скончался зверски избитый на проспекте Столетова житель Волгограда02.11.2023 09:30
Происшествия 02.11.2023 09:30
В хуторе под Волгоградом зафиксировали вспышку АЧС: объявлен карантин01.11.2023 16:41
Происшествия 01.11.2023 16:41
Под Волгоградом тело женщины нашли под окнами дома01.11.2023 16:38
Происшествия 01.11.2023 16:38
Жителя Волгоградской области отправила в больницу своенравная лошадь01.11.2023 16:20
Происшествия 01.11.2023 16:20
«Женщины рыдали и просили разбить стекла»: в центре Москвы спасли запертого в волгоградской иномарке кота01.11.2023 15:44
Происшествия 01.11.2023 15:44
Зверски избитого на проспекте Столетова волгоградца спасают в реанимации01.11.2023 14:55
Происшествия 01.11.2023 14:55
В Волгограде на остановке замертво упал мужчина01.11.2023 12:30
Происшествия 01.11.2023 12:30
В Волгоградской области слетела с дороги «Лада Калина» с новорожденными двойняшками01.11.2023 10:52
Происшествия 01.11.2023 10:52
В Волжском под ветками три месяца пролежал обезображенный труп мужчины01.11.2023 10:11
Происшествия 01.11.2023 10:11
Обидчивая рецидивистка спалила бар в Волгограде: видео01.11.2023 09:19
Происшествия 01.11.2023 09:19
«Иномарка всмятку»: на туманной трассе в Волгоградской области разбились два автомобиля01.11.2023 08:34
Происшествия 01.11.2023 08:34
Фрагменты человеческого скелета нашли в Волгоградской области31.10.2023 17:37
Происшествия 31.10.2023 17:37
В Волгограде засыпали песком место «автопровала»31.10.2023 16:22
Происшествия 31.10.2023 16:22