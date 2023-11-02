Происшествия

В Волгограде две школьницы упали с девятого этажа: одна погибла

Происшествия 02.11.2023 19:58
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02.11.2023 19:58


Трагедия произошла сегодня, 2 ноября, в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщает V102.RU со ссылкой на экстренные службы, около одного из домов по ул. 51-ая Гвардейская дивизия было найдено тело девочки. Вторая школьница была жива, ее в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимацию.
По предварительным данным, дети упали с девятого этажа.
По сведениям информагентства, 14-летняя и 11-летняя девочки учились в одной школе. Обстоятельства трагедии выясняются.

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