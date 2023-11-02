«Все бьют в колокола»: в ГД прошло тревожное для многих совещание по обмелению Волги

Депутаты Государственной думы обсудили настоящее и будущее реки Волги на пленарном заседании. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу парламента, председатель ГД Вячеслав Володин признал, что одна из главных российских рек в последнее время мельчает катастрофическими темпами. Спикер и депутаты задали волнующие их вопрос по данной тревожной теме главе Федерального агентства водных ресурсов Дмитрию Кириллову и гендиректору ПАО «РусГидро» Виктору Хмарину. В заседании также приняли участие представители Генеральной прокуратуры.

Стоит отметить, что обсуждение длилось почти два часа.

– Обмеление Волги и Дона затрагивает более 80 миллионов человек. Волга — самая зарегулированная река. Неумное регулирование водосброса нарушает экосистему, наносит вред природе, становится меньше рыбы. И здесь вопрос — принять управленческие решения. На то, что у нас Волга обмелела, должен быть ответ внятный: почему допустили, – подчеркнул Володин в начале заседания.

Спикер Госдумы также отметил, что жаркое лето и малое количество дождей не являются аргументами для оправдания проблемы обмеления.

– Даже когда лето было более жарким, еще меньше было дождей, уровень так низко не опускался, – сказал он, пояснив, что когда происходит сброс воды в районе Волгограда, река становится ниже своего уровня в районе вышестоящего бассейна – в Саратовской области, а когда воду сбрасывают в Саратовской области, мельчает Волга в районе Самарской области.

– Может получиться так, что и при обильных осадках воды тоже нет, потому что вопрос сброса здесь ключевой, – подчеркнул Вячеслав Володин. – Как весной, допустим, сбрасывают воду в Волге, и остается икра после нереста на траве, на кустах, как итог – нет рыбы, потому что сбросили раньше времени. Сейчас, осенью, это приведет к еще большим проблемам.

Спикер Госдумы подчеркнул, что руководители волжских регионов неоднократно обращались к руководству страны по этому вопросу.

– Этот разговор давно назрел и его надо переводить в тему ответственности, – сделал справедливое замечание Вячеслав Володин, обращаясь к главе Росводресурсов Кириллову. – Все‑таки это низкий уровень принятия решений именно в агентстве, которое вы возглавляете. Потому что РусГидро выполняло все эти установки, которые привели к тому, что у нас сегодня с вами эта проблема стоит, и все в колокола бьют. Ситуация требует, в том числе реакции Генеральной прокуратуры. Мы не только запросим эту информацию, но и пригласим ответственных лиц, чтобы заслушать, как работают в этом направлении природоохранные прокуроры.

Депутаты задали представителям Росводресурсов и «РусГидро» больше 20 вопросов. Так, депутат от Ульяновской области Сергей Морозов задал вопрос о том, какими будут меры ответственности в отношении тех должностных лиц, чья деятельность привела к обмелению рек. Дмитрий Кириллов заверил в ответ, что в агентстве проведут анализ принятых решений с точки зрения их ответственности и эффективности.

– Из оперативных решений – пока мы не подступимся к системному инженерному переустройству нижней Волги, наверно, мы должны сами себе признаться, что единственный выход в такие маловодные периоды – еще дополнительное сокращение спецпопуска в нижнюю Волгу, чтобы обеспечивать устойчивое функционирование водохранили», – сказал глава Росводресурсов Кириллов.

Представитель Волгоградской области в Госдуме Николай Николаев поднял злободневный вопрос количества земснарядов необходимых для расчистки русел рек. По его словам, флот земснарядов требует пополнения.

– То учреждение, которое находится в нашем ведении и которое осуществляет полномочия, мы его последовательно развиваем и закупаем там соответствующую технику и будем продолжать это делать, – ответил руководитель Росводресурсов.

Итогом двухчасового обсуждения стало решение направить обращения в Правительство и Генеральную прокуратуру.

– На все проблемы в природоохранной зоне, вопросы, связанные с нарушением законодательства, Водного кодекса, в том числе, застройками, которые не позволяют сейчас добираться до воды – на все это надо внимание обратить, поставить на контроль и потом спрашивать, – сказал председатель ГД.

Напомним, что 26 октября в Самаре была одобрена Программу сохранения водоемов Волгоградской области на 2025-2030 годы одобрили. Документ был рассмотрен на Бассейновом совете Нижневолжского бассейнового округа. В рамках нового водного проекта планируется восстановить еще 55 водных объектов региона: из них 32 — в Волжском бассейне, 23 — в Донском. Общая протяженность расчистки составит порядка 780 км. В новую программу также запланировано включить реализацию масштабного губернаторского проекта по строительству комплекса ГТС для обводнения реки Ахтубы и Волго-Ахтубинской поймы. Это повысит экологическую защищенность территории, создаст дополнительные стимулы для развития сельского хозяйства, позволит организовать новые рекреационные зоны.