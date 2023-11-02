Происшествия

В реанимации скончался зверски избитый на проспекте Столетова житель Волгограда

Происшествия 02.11.2023 09:30
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02.11.2023 09:30


В реанимации больницы №15 в Волгограде скончался 55-летний мужчина, получивший несовместимые с жизнью травмы во время зверского избиения, сообщает ИА «Высота 102». Напомним, волгоградца доставили в больницу от дома №35 на проспекте Столетова, под окнами которого около получаса 22-летний ранее судимый мужчина бил его ногами по разным частям тела – преимущественно по голове. 

По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, сразу после задержания в отношении 22-летнего жителя Волгограда было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Вероятнее всего, теперь в связи со смертью 55-летнего волгоградца уголовное дело переквалифицируют по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. 

Весь процесс избиения волгоградца зафиксировали камеры уличного видеонаблюдения. На опубликованных накануне «Высотой 102» кадрах отчетливо слышно, как пострадавший кричит и просит о помощи. Однако никто из жильцов дома не вызвал на место происшествия даже полицию. 

Как сообщает ИА «Высота 102», скончавшийся – житель дома на проспекте Столетова. Мужчина проживал всего в одном квартале от места расправы над ним. 

Мотив убийства пока полицейские не озвучивали. 

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