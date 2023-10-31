Расследования

«Зашла без очереди и документов»: врач из вирусного видео объяснил скандал с главой поселения Волгоградской области

Расследования 31.10.2023 16:36
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31.10.2023 16:36


Врач-хирург поликлиники Иловлинской ЦРБ Волгоградской области Тагир Магомедбеков озвучил свою позицию после скандала, произошедшего с участием главы Трехостровского сельского поселения Светланой Сурковой в его кабинете. Мужчина прислал в редакцию ИА «Высота 102» видео. 


 

Я врач-хирург Тагир и я являюсь участником вирусного видео, – рассказывает хирург. – Скрытую съемку в кабинете проводила Светлана Юрьевна (Суркова, глава поселения – Прим. ред. V102.RU). Все нецензурные слова были адресованы в адрес ее мужа, Суркова. Да, я поступил непрофессионально. Но на то была причина. Светлана Суркова явилась без очереди, без медицинской документации. На мои законные требования предъявить амбулаторную карту или записаться на прием она стала угрожать мне и оскорбляла меня на национальной почве. Помимо этого, супруги Сурковы неуважительно относились и к моим пациентам. Хочу дополнить, что первым меня начал оскорблять муж Сурковой. Надеюсь, что следствие разберется, рассмотрит ситуацию со всех сторон и мы увидим полную картину произошедшего.

Напомним, ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил волгоградским следователям разобраться в ситуации, которая произошла 23 октября в кабинете врача поликлиники Иловлинской ЦРБ, куда пришла глава администрации Трехостровского сельского поселения Светлана Суркова с жалобой на боли в ноге. 

По сведениям Telegram-канала Baza, когда видео с инцидентом попало в Сеть, женщине по телефону стали угрожать знакомые или земляки Тагира Магомедбекова.

Глава рассказала, что поводом для конфликта стал спор в кабинете врача после многочасового ожидания в очереди. По словам чиновницы, доктор заставлял ее бегать по всей больнице за карточкой, а потом без осмотра написал, что она здорова. 

В другом кабинете Суркову все же осмотрели и предложили открыть больничный, однако сделать это почему-то должен был только хирург Магомедбеков. Светлане предложили зайти к нему без очереди. Увидев снова женщину и супруга на пороге своего кабинета, врач отправил их в конец очереди, куда в третий раз идти, они, конечно, уже не хотели. Начался спор и Магомедбеков разразился трехэтажным матом, а потом швырнул больничным листком в мужа Светланы, — цитирует «Высота 102» сообщение Baza.

Женщина тайно сняла часть перепалки с хирургом, в которой врач употребляет нецензурные выражения. Однако начало конфликта осталось за кадром и что послужило его причиной, из выложенного в сеть видео неясно. Тем не менее ролик разлетелся в интернете и вызвал неоднозначную реакцию пользователей. Некоторые были возмущены поведением врача, однако в защиту хирурга выступили также пациенты, которым он оказывал помощь. Проверка данного инцидента продолжается.

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