В Дзержинском районе Волгограда оперативники отдела полиции № 3 задержали подозреваемых в угоне студентов-второкурсников. Как сообщает V102.RU, шальная мысль пришла в голову молодежи после посещения бани.





— 28 октября в полицию обратился 42-летний мужчина с заявлением об угоне, принадлежащего ему автомобиля «УАЗ». Транспортное средство было припарковано у дома по улице Московской, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — В результате проведения ОРМ похищенный автомобиль обнаружен недалеко от места происшествия. Подозреваемые в угоне задержаны. Ими оказались трое 17-летних студентов–второкурсников одного из техникумов.





Установлено, что студенты, отдохнув в бане, вышли на улицу и заметили припаркованную «буханку». Молодые люди решили угнать УАЗ. Вскрыв автомобиль, они начали его катить, чтобы завести двигатель, но все попытки не увенчались успехом. Злоумышленники так и не смогли завести машину и бросили ее.

— По данному факту организована проверка. Все материалы будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения, — добавили в региональном главке МВД.

Как стало известно журналистам «Высоты 102», угонщиками-неудачниками оказались студенты Волгоградского техникума водного транспорта. Учебное заведение готовит будущих моряков, ветеринаров и поваров.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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