В Волжском Волгоградской области ночная погоня за «шестеркой» закончилась ДТП. Как сообщает V102.RU, за рулем оказался подросток без прав, который врезался в столб, отрываясь от полицейских.





— Ночью 24 октября в Волжском наряд ДПС в ходе патрулирования потребовал остановиться у водителя автомобиля ВАЗ-2106. Автомобилист законные требования сотрудников полиции проигнорировал и попытался скрыться, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — При организованном преследовании нарушитель неоднократно выезжал на полосу встречного движения и проезжал перекрестки на запрещающие сигналы светофоров.





В полицейском ведомстве уточнили, что на улице имени Карбышева водитель при маневрах потерял управление и наезд на световую опору. Полицейскими незамедлительно приняты меры по деблокированию водителя и пассажиров, а также вызвана скорая помощь.

В результате аварии пострадал 17-летний водитель без прав и двое пассажиров легковушки — 18-летний юноша и 14-летняя девочка. Еще одной 14-летней пассажирке в помощи медиков не понадобилась.





— При проверке установлено, что автомобиль не принадлежит ни одному из участников ночной погони. Машину угнала компания молодежи в одном из городских дворов, — добавили в областном главке МВД. — По факту ДТП и неправомерного завладения транспортным средством организована проверка.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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