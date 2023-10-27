РФС признал судейскую ошибку по жалобе волгоградского «Ротора»

Экспертно-судейская комиссия РФС частично удовлетворила жалобу «Ротора» на решения арбитров в играх с «Краснодаром-2» на выезде и с ульяновской «Волгой» в Волгограде, сообщает V102.RU.

Напомним, волгоградский клуб попросил оценить спорные эпизоды, возникшие в штрафной соперников в 13-м и 14-м турах Второй лиги группы «Золото». Что касается встречи на Кубани, то комиссия признала ошибку главного судьи Артема Смолина в эпизоде с Григорием Ловцовым и Глебом Шильниковым в конце первого тайма. Контакт с коленом защитника сине-голубых специалисты единогласно расценили как фол по неосторожности, за что следовало назначить пенальти в ворота хозяев. Сам матч завершился со счетом 3:1 в пользу «молодых бычков».

Во втором моменте ЭСК РФС единогласно встал на сторону судейской бригады во главе с Кириллом Силантьевым. «Ротор» считал, что прерванный пас рукой игрока «Волги» Ильи Максименкова на 17-й минуте должен наказываться одиннадцатиметровым. Однако комиссия приняла решение, что передача была выполнена с короткой дистанции, а рука футболиста не увеличивала площадь тела. Изначальное решение арбитра оказалось верным. Данный поединок завершился ничьей — 1:1.

В следующем матче 16-го тура чемпионата «Ротор» на Волгоград Арене 29 октября примет «Спартак» из Костромы. Начало в 16-00.

Фото: «Ротор» / vk.com