Волгоградский «Ротор» пожаловался в РФС на судейство в двух матчах





Волгоградский «Ротор» сегодня, 16 октября, официально обратился в экспертно-судейскую комиссию РФС с просьбой рассмотреть спорные решения арбитров в последних двух играх с «Краснодаром-2» и ульяновской «Волгой», сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу клуба.

По мнению сине-голубых, в матче недельной давности на Кубани главный судья Артём Смолин в конце первого тайма при счете 2:1 в пользу хозяев не назначил пенальти за нарушение правил. Волгоградцы считают, что краснодарский футболист Григорий Ловцов снес Глеба Шильникова, который успел первым на мяч, но после контакта защитник «Ротора» упал и игровой снаряд вышел за пределы поля. Свисток в этом моменте промолчал. В итоге данная неоднозначная ситуация напрямую повлияла на результат — «молодые бычки» забили ещё один гол во второй половине и одержали победу.Также спорный эпизод случился во вчерашней игре «Ротора» и «Волги». На 17-ой минуте при счете 0:0 в штрафной гостей после передачи Даниила Арсентьева на Данилу Пелиха мяч не дошел до адресата из-за того, что угодил в руку футболисту ульяновского коллектива Илье Максименкову. Однако арбитр Кирилл Селантьев решил не назначать одиннадцатиметровый и продолжить встречу, которая завершилась вничью -1:1. Волгоградский клуб в своих соцсетях прикрепил видео эпизодов и просит членов комиссии дать профессиональную оценку данным двум моментам.Отметим, что на послематчевой пресс-конференции после поединка с «Волгой» главный тренер «Ротора» Сергей Попков подчеркнул, что его команда ещё ни разу в этом сезоне не пробивала пенальти.