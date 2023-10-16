Спорт

Волгоградский «Ротор» пожаловался в РФС на судейство в двух матчах

Спорт 16.10.2023 20:29
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16.10.2023 20:29


Волгоградский «Ротор» сегодня, 16 октября, официально обратился в экспертно-судейскую комиссию РФС с просьбой рассмотреть спорные  решения арбитров в последних двух играх с «Краснодаром-2» и ульяновской «Волгой», сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу клуба.
 
По мнению сине-голубых, в матче недельной давности на Кубани главный судья  Артём Смолин в конце первого тайма при счете 2:1 в пользу хозяев не назначил пенальти за нарушение правил.  Волгоградцы считают, что краснодарский футболист Григорий Ловцов снес Глеба Шильникова, который успел первым на мяч, но после контакта защитник «Ротора» упал и игровой снаряд вышел за пределы поля. Свисток в этом моменте промолчал. В итоге данная неоднозначная ситуация напрямую повлияла на результат — «молодые бычки» забили ещё один гол во второй половине и одержали победу.
 
Также спорный эпизод случился во вчерашней игре «Ротора» и «Волги». На 17-ой минуте при счете 0:0 в штрафной гостей после передачи Даниила Арсентьева на Данилу Пелиха мяч не дошел до адресата из-за того, что угодил в руку футболисту ульяновского коллектива Илье Максименкову.  Однако арбитр  Кирилл Селантьев решил  не назначать одиннадцатиметровый  и продолжить встречу, которая завершилась вничью -1:1. Волгоградский клуб в своих соцсетях прикрепил видео эпизодов и просит членов комиссии дать профессиональную оценку данным двум моментам.
 
Отметим, что на послематчевой пресс-конференции после поединка с «Волгой» главный тренер «Ротора» Сергей Попков подчеркнул, что его команда ещё ни разу в этом сезоне не пробивала пенальти.
 
Фото СК «Ротор» VK.com
 

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