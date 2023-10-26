Происшествия

Пострадавших в ДТП на трассе пассажиров маршрутки доставили в Волгоград

Происшествия 26.10.2023 16:35
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26.10.2023 16:35


Троих пассажиров микроавтобуса, осуществлявшего перевозку по маршруту «Рудня-Волгоград» и перевернувшегося во время рейса в Дубовском районе, доставили в больницу Волгограда. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в комитете здравоохранения региона. 

По информации облздрава, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали три женщины в возрасте 68 лет, 64-х и 72-х лет. 

– Пострадавшие доставлены в больницу №25 Волгограда, – сообщили в ведомстве. – Обследование пациентов проводится в желтой зоне, оценка состояния будет дана по итогам медобследования.

По информации экстренных служб, работавших на месте происшествия, женщины получили травмы головы и переломы конечностей. 

Напомним, авария произошла в 12.30 на федеральной трассе. По предварительным данным водитель Mercedes не справился с управлением, допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. 

Полицией возбуждено административное расследование.  

Ранее 26 октября, напомним, волгоградская ГИББД выступила с предупреждением к водителям в связи с ухудшением погодных условий в регионе. Судя по фотографиям с места аварии, в Дубовском районе, в частности, сегодня утром выпал снег. 

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