Пострадавших в ДТП на трассе пассажиров маршрутки доставили в Волгоград

Троих пассажиров микроавтобуса, осуществлявшего перевозку по маршруту «Рудня-Волгоград» и перевернувшегося во время рейса в Дубовском районе, доставили в больницу Волгограда. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в комитете здравоохранения региона.

По информации облздрава, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали три женщины в возрасте 68 лет, 64-х и 72-х лет.

– Пострадавшие доставлены в больницу №25 Волгограда, – сообщили в ведомстве. – Обследование пациентов проводится в желтой зоне, оценка состояния будет дана по итогам медобследования.

По информации экстренных служб, работавших на месте происшествия, женщины получили травмы головы и переломы конечностей.

Напомним, авария произошла в 12.30 на федеральной трассе. По предварительным данным водитель Mercedes не справился с управлением, допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием.

Полицией возбуждено административное расследование.

Ранее 26 октября, напомним, волгоградская ГИББД выступила с предупреждением к водителям в связи с ухудшением погодных условий в регионе. Судя по фотографиям с места аварии, в Дубовском районе, в частности, сегодня утром выпал снег.