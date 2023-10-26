Под Волгоградом маршрутка с пассажирами слетела с трассы и перевернулась: видео

В Дубовском районе Волгоградской области полиция выясняет обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием маршрутного такси «Рудня-Волгоград». Сегодня, 26 октября, около 12.30 пассажирский микроавтобус, в котором находились пассажиры, слетел с трассы в кювет.





По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла на 596-м километре автодороги «Сызрань-Саратов-Волгоград».

– По предварительным данным, водитель, управляя пассажирским микроавтобусом Mercedes, не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием, – сообщили ИА «Высота 102» в главке полиции. – В результате ДТП трое пассажиров микроавтобуса обратились за медпомощью.

Уточняется, что на место происшествия в Дубовский район выезжали экипажи Отдельного батальона ДПС областной Госавтоинспекции.

– По факту ДТП возбуждено административное расследование, – сообщают в пресс-службе.

Фото, видео: ГУ МВД России по Волгоградской области