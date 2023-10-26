Расследования

Вину так и не признал. За двух заживо сгоревших волгоградцев осудили жителя Лангепаса

Расследования 26.10.2023 15:28
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26.10.2023 15:28


Камышинский городской суд Волгоградской области огласил приговор по уголовному делу в отношении 48-летнего жителя Лангепаса Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Как сообщает V102.RU, фигурант дела так и не признал вину за сгоревших в ДТП мужчин. 

— Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц), — прокомментировала информагентству официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина. 

Уточняется, что суд приговорил мужчину к 4,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Помимо этого, признаны обоснованными гражданские иски потерпевших о возмещении материального и компенсации морального вреда. С осужденного постановили взыскать более трех миллионов рублей. Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован. 

Суд установил, что житель Лангепаса возвращался с отдыха на автомобиле LADA Granta из Краснодарского края в Лангепас. Проезжая ночью 3 июня 2022 года по трассе Сызрань — Саратов — Волгоград в Камышинском районе водитель утратил контроль за движением и выехал на «встречку», где допустил встречное касательное столкновение с автомобилем УАЗ «Патриот».

В результате УАЗ вынесло за встречную обочину, где он опрокинулся в кювет и загорелся. В салоне внедорожника погибли 48-летний водитель и его 52-летний пассажир. Несчастные просто не смогли выбраться из моментально вспыхнувшего автомобиля. 

Как стало известно журналистам «Высоты 102», за рулем LADA Granta находился работник одного из промпредприятий нефтяной отрасли. Погибшими оказались инженеры частной фирмы, занятой в сфере  железнодорожных перевозок.   

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»  

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