



Избравшийся от «Единой России» в депутаты бывший либерал-демократ стал главой Городищенского городского поселения и председателем гордумы. Как сообщили ИА «Высота 102» в представительном собрании, за утверждение на должность 34-летнего беспартийного Виталия Шельменкова проголосовало большинство народных избранников, которые провели первое заседание думы после выборов.

В связи с двойным кадровым назначением Шельменков автоматом получает и третий статус – депутата районной думы. Вторым представителем поселения в райдуме, по итогам голосования думцев, стал Сергей Будников, который являлся спикером гордумы прошлого созыва. Также депутаты приняли решение о ликвидации администрации Городища, которая в соответствии с новым Уставом муниципального образования вошла в состав районного органа власти.

Виталий Шельменков работает в Городище директором МБУ «Комбинат благоустройства». В 2015 году окончил Волгоградскую государственную физкультурную академию, а в 2019-ом - институт мировых цивилизаций, учредителем которого выступает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Напомним, досрочные выборы в Городищенскую гордуму прошли 25 октября. Из 15 мандатов 10 получила «Единая Россия», два – КПРФ, по одному месту досталось ЛДПР, «Справедливой России» и самовыдвиженцу. Подведение результатов выборов сопровождалось скандалом с подозрительными бюллетенями . Городищенский райсуд признал недействительными несколько десятков листов, которые использовались в ходе досрочного голосования.



