Политика

Под Волгоградом удачно сменивший партийную ориентацию депутат стал главой Городища

Политика 30.10.2020 10:50
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30.10.2020 10:50


Избравшийся от «Единой России» в депутаты бывший либерал-демократ стал главой Городищенского городского поселения и председателем гордумы. Как сообщили ИА «Высота 102» в представительном собрании, за утверждение на должность 34-летнего беспартийного Виталия Шельменкова проголосовало большинство народных избранников, которые провели первое заседание думы после выборов.
В связи с двойным кадровым назначением Шельменков автоматом получает и третий статус – депутата районной думы. Вторым представителем поселения в райдуме, по итогам голосования думцев, стал Сергей Будников, который являлся спикером гордумы прошлого созыва. Также депутаты приняли решение о ликвидации администрации Городища, которая в соответствии с новым Уставом муниципального образования вошла в состав районного органа власти.
Виталий Шельменков работает в Городище директором МБУ «Комбинат благоустройства». В 2015 году окончил Волгоградскую государственную физкультурную академию, а в 2019-ом  - институт мировых цивилизаций, учредителем которого выступает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Напомним, досрочные выборы в Городищенскую гордуму прошли 25 октября. Из 15 мандатов 10 получила «Единая Россия», два –  КПРФ, по одному месту досталось ЛДПР, «Справедливой России» и самовыдвиженцу. Подведение результатов выборов сопровождалось скандалом с подозрительными бюллетенями.  Городищенский райсуд признал недействительными несколько десятков листов, которые использовались в ходе досрочного голосования.

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