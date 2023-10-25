Экономика

Грозит ли закрытие волгоградской «алюминьке»? Рассуждают эксперты и отвечают чиновники

Экономика 25.10.2023 16:05
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25.10.2023 16:05


Алюминиевому заводу грозит закрытие. В Волгоградской области после неутешительного прогноза «Интерфакса», озвученного 17 октября в свете введения «курсовой» экспортной пошлины и низких цен, всерьез обсуждают такую возможность. Меж тем, сегодня, 25 октября, в Волгограде стало известно о назначении на пост генерального директора волгоградской «алюминьки» Александра Белотелова – бывшего главы алюминиевого завода KUBAL (крупнейшего промышленного предприятия Швеции). Так какое же будущее ждет волгоградский завод?   

Сразу отметим, что в самом «Русале» никак не комментируют информацию о возможном закрытии заводов в регионах России, а «Интерфакс» ссылается на собственный источник, «близкий к одному из кредиторов» компании. Подкрепляет издание свое предположение мнением аналитика БКС, который называет Волгоградский алюминиевый завод одним из самых уязвимых. При этом тот же «Интерфакс» со ссылкой на представителя «СУАЛ Партнерс», контролирующей 25,72% алюминиевой компании, заявил, что «ОК "Русал" не уведомляла акционеров о своих планах». Так, может быть, все не так пессимистично? 

Волгоградский эксперт – член областной Общественной палаты и главный редактор ИА «ВолгаПромЭксперт» Сергей Жуков не склонен драматизировать ситуацию и сопоставляет последние известные факты, связанные с волгоградским предприятием. Так, в частности, Жуков приводит данные о том, что совсем недавно «Русал» стал собственником доли в китайской металлургической компании для обеспечения российских заводов глиноземом – необходимым в производстве сырьем.   

В прошлом году у компании забрали Николаевский глиноземный завод. Потом Австралия ввела санкции на вывоз глинозема, потом Ирландия ограничила его поставки. А между прочим на одну тонну алюминия нужно две тонны глинозема и мощностей уральских глиноземных заводов просто не хватает, – говорит Сергей Жуков. – Вот и вынужден «Русал», чтобы не останавливать наши предприятия, искать сырье за рубежом. А то, что металлургов  экспортными пошлинами обкладывают, при том, что внутренний спрос не покрывает издержек производства, это уже совсем другая история. 


При этом стоит отметить, что тот же Сергей Жуков в своем телеграм-канале 18 октября, по следам публикации «Интерфакса», обмолвился, что не так давно ему поступила неподтвержденная информация о том, что финансовые службы ВгАЗа просчитывают экономику закрытия предприятия. «С чем это связано, не поясняли», – писал при этом Жуков. 

В администрации Волгоградской области, в свою очередь, на вопросы по поводу возможного закрытия Волгоградского алюминиевого завода предпочитают отвечать, ссылаясь на текущую ситуацию. Так, по сведениям регионального комитета промышленной политики, торговли и ТЭК, информация о закрытии Волгоградского алюминиевого завода им не поступала. 

Предприятие работает в штатном режиме, – сообщили в ответ на запрос «Высоты» представители ведомства. 

В комитете по труду и занятости населения Волгоградской области, куда, как правило, крупные предприятия на случай реальных угроз подают сведения о количестве сотрудников (теоретически могущих оказаться на улице), утверждают, что заявления о сокращении или прекращении деятельности от Волгоградского алюминиевого завода им также не приходили. 

Сегодня, после сообщения о назначении на пост генерального директора ВгАЗа Александра Белотелова, главный редактор ИА «ВолгаПромЭксперт» Сергей Жуков сообщил «Высоте 102», что уже успел познакомиться с новым руководителем.  

Тему слухов о закрытии Волгоградского алюминиевого завода можно считать закрытой, – говорит Жуков после своего визита на предприятие, состоявшегося, с его слов, накануне. – Назначение нового генерального директора ВгАЗа, покупка «Русалом» глиноземного производства в Китае для обеспечения российских заводов компании сырьем пока не дает для таких слухов оснований. 

Что касается информации о работе финансовых служб завода на случай возможного закрытия, эксперт сегодня отмечает следующее: 

Проработку разных негативных сценариев в условиях санкций и ограничений сейчас, наверное, только ленивый не делает. Был вчера на ВгАЗе, там все хорошо – работают, алюминий грузят потребителям фурами. И их [фур] там стоит целая очередь. 

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