Экономика 25.10.2023 13:24
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25.10.2023 13:24
23 октября генеральным директором Волгоградского алюминиевого завода (входит в состав компании РУСАЛ) назначен Александр Белотелов, ранее возглавлявший алюминиевый завод KUBAL - крупнейшее промышленное предприятие Швеции.
Нового руководителя коллективу предприятия представил генеральный директор компании РУСАЛ Евгений Никитин.
Александр Белотелов родился в 1977 году в Иркутске.Окончил Иркутский государственный университет и Иркутский государственный технический университет по специальности «Металлургия цветных, редких и благородных металлов». С 1996 года работал на Иркутском алюминиевом заводе, с 2012 года руководил отделом электролизного производства и анодной массы алюминиевого дивизиона компании РУСАЛ. С 2020 года работал директором по операционной деятельности, а затем руководил шведским заводом KUBAL. Женат. Воспитывает двоих детей.
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