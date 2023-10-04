Происшествия

В Волгограде экс-бизнесмен напал на полицейского во время погони — видео

Происшествия 04.10.2023 21:45
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04.10.2023 21:45


В Кировском районе Волгограда накануне при патрулировании внимание экипажа городской ГАИ привлек автомобиль Kia Optima без номеров и с затонированными передними стеклами. Как сообщает V102.RU, водитель пустился в бега, а при задержании набросился на полицейского. 



— В ходе несения службы сотрудники Госавтоинспекции УМВД России по Волгограду остановили автомобиль Kia Optima под управлением 23-летнего местного жителя, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — При проверке выяснилось, что у водителя при себе отсутствовали документы на право управления транспортным средством и регистрационные документы на автомобиль.

Затем, как уточнили в полицейском ведомстве, в момент оформления дорожными полицейскими административных материалов, нарушитель сел в свою машину и попытался скрыться с места правонарушения. В ходе погони волгоградец остановился, бросил машину и попытался укрыться в одном из домов, не реагируя на законные требования полиции. 

— При задержании водитель вел себя агрессивно, оказал сопротивление, ударив стража порядка. В соответствии с законом «О полиции» в отношении нарушителя полицейские применили физическую силу и спецсредства, — добавили в областном главке МВД.  

Мужчину доставили в отдел полиции, где в отношении него по зафиксированным фактам нарушений ПДД были составлены административные материалы.

— По факту применения насилия в отношении представителя власти собраны материалы, которые будут направлены в следственные органы для принятия процессуального решения, — отметили правоохранители. 

Как стало известно журналистам «Высоты 102», за рулем в тот день находился 23-летний Гарик Е. По сведениям СПАРК-Интерфакс, мужчина раньше был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель. Основной вид деятельности указан как оптовая торговля молочными продуктами, яйцами, пищевыми маслами и жирами. 

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области 

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