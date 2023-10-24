Под Волгоградом исчезла 21-летняя девушка в зеленой куртке

Волонтеры просят помощи в поисках 21-летней Екатерины Понкратовой, которая ушла из дома в городе Волжском Волгоградской области 17 октября и до сих пор ее местонахождение неизвестно. Об этом, как передает V102.RU, сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт».

Приметы пропавшей: рост 170 см., нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза серые.

Была в зеленой куртке и белых кроссовках.

Всех, кто может оказать содействие в поисках и обладает информацией о местонахождении девушки, просят позвонить по телефонам: 8 (800) 500-54-52 или 112.

Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» / Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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