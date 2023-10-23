В Волгоградской области бесследно пропала 15-летняя школьница

Полиция просит помочь в поисках 15-летней Алены Каревой, которая ушла из дома в городе Волжский Волгоградской области 17 октября и пропала. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, до настоящего времени местонахождение школьницы, которая ранее находилась в СНТ «Радуга», неизвестно.

Приметы разыскиваемой: на вид 18-19 лет, рост 177 см., среднего телосложения, волосы темно-русые до плеч.

Была одета: длинная юбка бежевого цвета, черная водолазка, утепленная жилетка черного цвета, кроссовки белого цвета, на голове может носить платок.

Всех, кто обладает какой-либо информацией, которая поможет помочь в поисках девочки, просят сообщить по телефонам:

8 (8443) 20-15-42- дежурная часть отделения полиции № 4 Управления МВД России по городу Волжскому или 02;

+7 927 251 90 59 - сотрудник полиции.

Фото предоставлено ГУ МВД России по Волгоградской области