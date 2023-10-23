



В социальных сетях появились видеокадры из города Котельниково, где утром 23 октября в одной из квартир панельного пятиэтажного дома, по предварительным данным, прогремел взрыв бытового газа. Фотографии с места ЧП опубликовало и ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Напомним, что взрыв газа произошел около 11.00 на ул. Родина, 1. В результате две квартиры на пятом этаже загорелись. В МЧС сообщают о двоих пострадавших.

Глава Котельниковского района Сергей Панкратов сообщил ИА «Высота 102» о том, что всех эвакуированных из дома людей могут при необходимости разместить в ДК.

– На время проведения работ по ликвидации возгорания жильцы дома эвакуированы, подготовлен автобус — чтобы людям не находиться на улице, их могут перевезти в местный ДК, – сообщил Панкратов.

По информации комитета здравоохранения, медицинская помощь оказывается одному пострадавшему — мужчина госпитализирован в отделение реанимации Котельниковской ЦРБ. Еще одна девочка обратилась в больницу самостоятельно. Проходит обследование в приемном отделении, угрозы ее жизни и здоровью нет.

Видео: телеграм-канал «Волгоград №1»

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области