В ГУ МЧС России по Волгоградской области в ответ на запрос ИА «Высота 102» прокомментировали происшествие в жилом доме в Котельниково. Напомним, ранее информагентство сообщало, что в одной из квартир около 11.00 23 октября произошел, по предварительным данным, взрыв газа. По информации управления МЧС в настоящее время в жилом доме ликвидируют возгорание.

– В 11.08 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в Котельниковском районе Волгоградской области. В городе Котельниково в многоквартирном пятиэтажном доме происходит горение в двух квартирах на пятом этаже здания, – сообщили информагентству в пресс-службе ГУ МЧС. – На месте работает 4-й пожарно-спасательный отряд ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Волгоградской области.

Силами МЧС из многоквартирного дома эвакуированы все жильцы – около 70 человек. Напомним, что ЧП произошло по адресу ул. Родина, 1. По предварительным данным, есть пострадавшие.

– Причина пожара устанавливается. Информация уточняется, – добавляют в главке МЧС.

Напомним, что дозвониться до главы Котельниковского района пока не удалось. Глава города Котельниково, по имеющимся сведениям, находится в настоящее время на месте происшествия.