Федеральные новости

«Не против топающих котов». В Госдуме пропишут тайминг для шумных соседей

Федеральные новости 23.10.2023 09:24
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23.10.2023 09:24


Федеральный закон о тишине с доработками внесут в Государственную думу сегодня, 23 октября. Как сообщают «Известия», авторы законопроекта предлагают установить для всех регионов единые правила, в том числе регламентирующие проведение шумных строительных работ. 

Так, сообщает издание, запрет на шум на территории России будет действовать в случае принятия законодательной инициативы с 23:00 до 7:00. Что касается шумных строительных работ, то начинать их можно будет не раньше 09.00, а завершать до 19.00. При этом при проведении ремонта соседи должны будут делать обязательный перерыв на два часа – с 13.00 до 15.00. 

Механизм соблюдения закона также предусмотрен поправками. Право составлять акты о нарушениях планируют наделять ответственных по дому. Назначать

Предусмотрены и штрафы за нарушение тишины.  Шумная вечеринка или ремонт во внеурочное время обойдутся гражданам в сумму от 500 до 2000 рублей. Если тишину нарушили юрлица, сумма штрафа может вырасти для них до 50 тысяч рублей. 

– Мы не предлагаем борьбу с топающими котами. У людей должна быть возможность комфортного отдыха после рабочего дня, без необходимости слушать громких соседей. Наш законопроект создает все необходимые правовые механизмы, — цитируют «Известия» Леонида Слуцкого.

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