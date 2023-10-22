«Волшебный» мяч и полная демократия: на Волгоград Арене стартовал финал Медийной футбольной лиги

Сегодня, 22 октября, на Волгоград Арене назовут победителя четвертого сезона Медийной футбольной лиги. Как сообщает V102.RU, в эти минуты уже начался матч за третье место.

На главный стадион Волгограда пришли тысячи горожан – в основном это подростки и молодежь. Всего, как ранее заявляли организаторы, было продано около 20 тысяч билетов. Пока трибуны полупустые, но они могут заполниться ближе к финальной стадии. Цена за билеты были вполне демократичные и символические – 80 рублей. Эта цифра была выбрана неслучайно – ее приурочили к 80-летию победы в Сталинградской битве. А вся выручка от билетов пойдет на благотворительные цели.

Обстановка на стадионе резко отличается от обычных футбольных матчей. Ведущий мероприятия свободно перемещался по трибунам, общался со зрителями, а заодно объяснял правила Медийной футбольной лиги. Они также другие, чем в традиционном футболе. Например, во время поединков останавливается время. Также болельщикам будут объяснять действия судей и мотивы, по которым будут приниматься те или иные решения, демонстрируя открытость арбитров. Но самая главная «фишка» Медийной футбольной лиги – это «волшебный» оранжевый мяч. Команды могут воспользоваться этим мячом в случае, например, если они проигрывают. И тогда забитый таким мячом гол принесет спортсменам сразу два очка. Не находящиеся на поле футболисты тоже ведут себя раскованно – например, им не запрещено стоять около бровки, что недопустимо в обычных матчах.





Поединок за бронзу уже начали клубы «Эгриси» и Fight Nigts. А в 19-00 в решающей битве за чемпионство сразятся «Титан» и «Броук Бойз». Интересно, что за «Титан» выступает бывший защитник «Ротора» Антон Пискунов.

Справка.

Медийная футбольная лига – это турнир, в котором игроки или владельцы команд - деятели шоу-бизнеса, популярные блогеры, а также российские профессиональные футболисты. Основателем и президентом лиги является 38-летний предприниматель Николай Осипов. Первый сезон, который был проведен в 2022 году, завершился победой «2DROTS». В следующем розыгрыше этот клуб защитил чемпионский титул. По итогам третьего чемпионата, прошедшего летом нынешнего года, трофей завоевала «Родина Медиа».

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото: Иван Тюгаев, Павел Мирошкин ИА «Высота 102»