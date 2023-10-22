Ехал вслепую: стали известны подробности о водителе сгоревшей легковушки в Волгограде

За рулем сгоревшей сегодня утром в Краснооктябрьском районе Волгограда легковушки оказался пьяный водитель без прав. Как сообщает V102.RU, молодой человек передвигался на автомобиле вслепую.





— По предварительным данным, 22-летний водитель, не имеющий права на управление транспортными средствами, находясь за рулем автомашины ВАЗ–2114 (не зарегистрированной в установленном порядке) с признаками опьянения, на пересечении улицы 39-й Гвардейской дивизии и проспекта имени В.И. Ленина потерял управление и наехал на разделительную полосу с установленным на ней дорожным знаком, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — В результате аварии никто не пострадал.





Установлено, что до момента ДТП водитель передвигался по проспекту Ленина в условиях ограниченной видимости. В районе остановки «ЦПКиО» у машины самопроизвольно открылся капот, перекрывший видимость через лобовое стекло. Водитель даже не думал останавливаться, чтобы устранить неисправность и продолжил заезд вслепую.

— В отношении водителя составлены административные протоколы по ч. 2 ст. 12.26 (отказ от прохождения освидетельствования), ч. 1 ст. 12.7 (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством) и ч. 1 ст. 12.1 (управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке) КоАП РФ, — уточнили в областном главке МВД.





В 09.18 во время оформления административных материалов автомобиль ВАЗ загорелся. ГИБДД движение транспорта по проспекту Ленина было ограничено.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

Читайте также:

В Волгограде утром на перекрестке сгорела легковушка: видео