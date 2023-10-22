В Волгограде утром на перекрестке сгорела легковушка: видео

В Краснооктябрьском районе Волгограда сегодня, 22 октября, вспыхнул легковой автомобиль. Как сообщает V102.RU со ссылкой на очевидцев, ВАЗ-2114 загорелся на пересечении улицы 39-й Гвардейской и проспекта имени В. И. Ленина.





— В 09.18 поступил сигнал о возгорании по всей площади автомобиля неустановленной марки в Краснооктябрьском районе. Расчеты 2-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 09.30, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Как уточнили в спасательном ведомстве, в результат пожара погибших и пострадавших нет. Причины возгорания установит экспертиза. Региональный главк МЧС напоминает о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности в транспорте. В случае возникновения пожара набирайте 101.

Видео: МЧС России