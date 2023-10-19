Обидная ничья: «Динамо-Синара» поделило очки с клубом из Майкопа





«Динамо-Синара» сегодня, 19 октября, в восьмом туре Суперлиги в сверхнапряженном матче в Майкопе сыграло вничью с местным АГУ — "Адыиф" — 20:20. Таким образом, волгоградские гандболистки прервали серию из пяти поражений подряд и добыли первый ничейный результат в сезоне, сообщает V102.RU.





Сразу после отдыха и возвращения на площадку Колесникова отразила бросок Дворцевой с пенальти. Но уже вскоре одна из ключевых исполнительниц в составе клуба из Майкопа вывела хозяек вперед в результате быстрого отрыва. Волгоградки достаточно быстро отыгрались, а хет-трик Долматовой за несколько минут и попадание Варвары Семиной с дальней дистанции позволили гостям снова убежать в отрыв плюс четыре. К середине второго тайма хозяйки в очередной раз приблизились к соперницам вплотную. Финальный отрезок встречи ожидался крайне интересным и интригующим.





Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев







Фото: скриншот трансляции ГК «Динамо-Синара» VK.com

Бело-голубые, голодные до побед, достаточно удачно вошли в игру. В самом дебюте встречи Екатерина Долматова дальним броском поразила цель, а вскоре Софья Васильева завершила контратаку точным попаданием и удвоила преимущество гостей. Хозяйки, в свою очередь, впервые отличились лишь на шестой минуте. Однако динамовок пропущенный мяч не смутил и они продолжали увеличивать открыв. В течение двух минут Екатерина Долматова, Елизавета Дудкина и Марина Судакова сделали счет 5:1.В этом стартовом отрезке можно отметить и голкипера «Синары» Анну Верещак, совершившую пару важных спасений. Соперницы старались нащупать свою игру в атаке, но получилось это гандболисток из Майкопа далеко не сразу. Помимо уверенных действий вратаря волгоградок они сами допускали потери и также не реализовали пенальти.Динамовки лидировали до заключительной пятиминутки тайма. Но то, что сегодняшний матч будет непростым для подопечных Олега Кулешова, было понятно изначально и ожидания в дальнейшем оправдались. После реализации Марины Судаковой табло показывало 8:5 в пользу бело-голубых.Такой расклад не устроил главного тренера АГУ-"Адыиф" Наталью Дерипаско. Она взяла тайм-аут, который, как показала концовка тайма, принес нужный эффект её команде. Хотя Анна Верещак отразила семиметровый, назначенный в результате нарушения правил Олесей Горячевой, все равно коллектив из Адыгеи до перерыва успел догнать оппоненток. «Синара» все три мяча пропустила в меньшинстве. Сделала счет равным на предпоследней минуте Алиса Дворцевая, поразившая ворота Надежды Колесниковой. 8:8 — таков итог первой половины.При счете 17:17 Олег Кулешов взял минутный перерыв. К сожалению, когда игра возобновилась, в обидной ситуации мяч потеряла Арина Безбабных и тут же гандболистки АГУ- «Адыиф» наказали динамовок за ошибку, реализовав уже свою атаку. Пришло время «Синаре» проявлять характер и спасать ситуацию. В решающий момент свое слово сказала Елизавета Дудкина, забросившая важнейший мяч.К разочарованию болельщиков бело-голубых, два подряд точно исполненных семиметровых в исполнении Виктории Турусиной, не помогли «Динамо» одержать первую победу за шесть последних туров. Майкопчанки ушли от поражения буквально за несколько секунд до финальной сирены. Итог — 20:20 и обидная ничья для волгоградской команды, которая сегодня имела все шансы на долгожданную викторию. Самой результативной в составе гостей стала Екатерина Долматова, набравшая шесть очков.Следующий матч бело-голубые проведут уже 24 октября на домашней площадке. Соперником станет «Университет» из Ижевска. Начало в 18-30.