Спорт

Волгоградские волейболистки 12 октября стартуют в Высшей лиге

Спорт 12.10.2023 08:25
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12.10.2023 08:25


Волейболистки «Волжаночки-ГРАСС» сегодня, 12 октября, в Череповце откроют новый сезон в Высшей лиге «Б» матчем против «Италмаса» из Ижевска, который начнется в 15-30, сообщает V102.RU.
 
Подопечные Александра Чернова возвращаются в Вологодскую область, где в прошлом месяце стали бронзовыми призерами Кубка России среди коллективов Высшей лиги «Б». Что символично, как и сейчас, на старте тех соревнований в Череповце волгоградский клуб встречался с «Италмасом» в группе и разгромил соперниц в трех партиях (25:14, 25:14:25:20). Тот успех положил началу успешному выступлению «Волжаночки» на протяжении всего турнира и  итоговому третьему месту.
 
К слову, бронзу завоевали волейболистки из Волгограда  также в конце апреля в чемпионате Первой лиги, что позволило спортсменкам получить заслуженное повышение в классе в первый же год существования новой команды. Как говорят в клубе, основная задача на предстоящий сезон - закрепиться в новой для себя лиге.
 
Усилилась «Волжаночка» достаточно юными исполнительницами.  В межсезонье состав пополнили центральная блокирующая Ксения Пустотина и доигровщица Дарья Пинчук. Они перебрались из спортивной школы Краснодарского края.  Диагональная Сима Алавердян выступала ранее в Санкт-Петербурге.  А двое других новобранцев переехали в Волгоград из Владикавказа —  доигровщица Злата Кравченко и центральная блокирующая Зара Джиоева. Вместе с прошлогодним костяком во главе с капитаном Дарьей Хохловой им предстоит набираться опыта в соперничестве с сильными оппонентками по ходу всего нового чемпионата. Средний возраст волгоградского коллектива — 17 лет. Такого молодого состава нет ни у кого из конкурентов.  Вдобавок отметим, что клубными цветами являются бело-зеленые.
 
Турнир на предварительной стадии пройдёт в групповом формате. Подопечные Александра Чернова выступят в зоне «Центр», состоящей из 8 команд. Помимо волжанок и «Италмаса» в нее входят «Рязань-РГУ», «Северянка-2» (Череповец), «Брянск», «Университет-Визит» (Пенза), «Воронеж», «Таганрог». Клубам предстоит сразиться каждый с каждым в четыре круга. Первые три коллектива выйдут в финальный этап, где поспорят за призовые места с другими тремя лидерами квартета зоны «Сибирь». Решающая стадия чемпионата начнется в апреле следующего года. 
 
В стартовом туре в Череповце с 12 по 15 октября «Волжаночка» дважды сыграет с «Италмасом» и с хозяйками «Северянкой-2». А уже через две недели волгоградки примут в родных стенах «Университет-Визит» из Пензы и «Рязань-РГУ».
 
Спортивный обозреватель V102.RU
Фото «Волжаночка Grass» VK.com

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