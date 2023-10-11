Путин предложил субсидировать газификацию для участников СВО

Президент РФ Владимир Путин предложил включить участников специальной военной операции и членов их семей в категорию получателей субсидий для покупки и установки газового оборудования. Об этом глава государства заявил, выступая на Российской энергетической неделе, сообщает V102.RU со ссылкой на «РИА Новости».

— Предлагаю расширить перечень граждан, которые могут получать субсидию на газовое оборудование и его установку, а именно внести в этот перечень участников специальной военной операции и членов их семей, а также инвалидов первой группы и семьи, которые воспитывают детей-инвалидов, — подчеркнул Путин.

Отметим, что программа социальной газификации стартовала в 2021 году, цель которой — подключение каждого дома к магистральным газопроводам.

— По итогам первых лет программы обеспечена техническая возможность присоединить более миллиона домохозяйств, из них 375 тысяч уже подключены, — отметил Путин.

Напомним, в прошлом году достигнута договоренность сделать программу бессрочной. Ее действие расширили на поликлиники, больницы и школы, где теплоснабжение можно перевести на природный газ. Также принято решение об оказании адресной помощи гражданам в газификации частных домовладений.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

Читайте также:

Свыше 5 млрд рублей выделил кабмин Госфонду поддержки участников СВО