Банк обвешал кредитами неходячего волгоградца с кнопочным телефоном





В Волгограде сестра нетранспортабельного мужчины в Дзержинском районном суде оспорила кредиты, которыми обвешал ее брата банк. Ситуация, в которой оказалась семья, оказалась на грани абсурда – сотрудники кредитной организации одобрили займы волгоградцу, который до сих пор владеет лишь кнопочным телефоном и вообще не выходит из дома.

Уточняется, что в общей сложности четыре кредита на сумму 180 000 рублей были оформлены на волгоградца всего за три месяца – с октябрь по декабрь 2023 года. С требование расторгнуть договоры с банком сестра мужчины и обратилась в суд.

– Брат истца в силу тяжёлого состояния здоровья на момент оформления кредитов был практически нетранспортабелен, не мог самостоятельно передвигаться, не покидал пределов места жительства и физически не имел возможности лично присутствовать в отделении банка, – сообщили в Дзержинском районном суде Волгограда. – Исследовав материалы дела, суд выявил многочисленные признаки мошеннических действий: в кредитных документах указаны мобильные телефоны, не принадлежавшие брату истца, а анкетные данные в разных заявках противоречили друг другу и не соответствовали действительности.

Сам «заёмщик» на протяжении пяти лет нигде не работал, не имел дохода, не пользовался банковскими сервисами и не имел записи на портале «Госуслуги» и электронной подписи. На кнопочном телефоне мужчины, конечно, не было и доступа к Интернету.

– Оценив совокупность доказательств, суд пришёл к выводу, что банк не выполнил предусмотренные законодательством меры по идентификации клиента и проверке достоверности сведений. Также не была надлежащим образом проведена идентификация личности при выдаче кредитной карты в отделении банка. В итоге кредитные договоры признаны недействительными, – сообщают в суде.

Кроме того, с банка, обвешавшего волгоградца кредитами, суд взыскал 30 000 рублей. Эти деньги потребовались сестре мужчины на оплату услуг адвоката.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.