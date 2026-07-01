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Общество

Новая угроза атаки ВСУ Волгограда: жителей предупредили о приближении БпЛА

Общество 01.07.2026 21:51
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01.07.2026 21:51


В Волгоградской области вечером 1 июля РСЧС региона выступило с предупреждением о новой угрозе беспилотной атаки. Сообщения стали поступать жителям в 21.35 мск.

– Займите безопасное место в квартире или доме, выберите комнату, которая не имеет окон – санузел, коридор без окон, кладовка, сядьте на пол между двумя капитальными стенами. Не подходите к окнам, – говорится в официальном сообщении.

В многоквартирных домах запрещается пользоваться лифтом. Оставаться в безопасном месте следует до отмены беспилотной опасности.

Аэропорт Волгограда на текущий момент работает в штатном режиме.

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