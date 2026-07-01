



С сегодняшнего дня, 1 июля, в системе ОМС начали действовать изменения, которые направлены на более эффективное взаимодействие пациентов и медорганизаций. Как сообщили в Волгоградской облдуме, теперь законодательно зафиксированы чёткие временные рамки оказания помощи. За нарушение сроков медицинские учреждения могут быть оштрафованы на сумму до миллиона рублей. Так, консультация узкого специалиста, например, кардиолога, должна проводиться не позднее 3 рабочих дней с момента обращения. Плановая госпитализация − не позднее 7 календарных дней после получения направления.

Одновременно вся документация – от направлений и рецептов до результатов анализов – переводится в электронный вид и интегрируется в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ). Благодаря этому врач, к которому пациент пришёл в любую поликлинику, будет иметь в распоряжении все результаты его обследований, в том числе в других медучреждениях.



Также в базовую программу ОМС включены 14 новых видов высокотехнологичных операций: трансплантация почки, фотодинамическая терапия опухолей, лазерные вмешательства на сетчатке глаза и бариатрические вмешательства при тяжёлых формах ожирения. Ранее эти услуги предоставлялись лишь по квотам или за деньги.



Кроме того, обновлена программа диспансеризации: в неё добавлено тестирование на вирус папилломы человека для раннего выявления онкологических рисков.

