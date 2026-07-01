



В Волгограде появились подробности аварии с участием легковых автомобилей, произошедшей 30 июня на Волжской ГЭС.

Как ранее сообщала редакция со ссылкой на ГУ МВД России по Волгоградской области, ДТП произошло в утренней час-пик напротив шлюза №30. Согласно предварительным выводам полицейских, от удара Daewoo Nexia автомобиль «Лада Веста» сдвинулся с места и наехал на находившегося позади водителя, который вышел из салона автомобиля. Мужчине потребовалась медицинская помощь. Он был доставлен в больницу.

Водитель Daewoo, в свою очередь, сообщила, что в официальную сводку полиции попала лишь финальная часть дорожного инцидента. На самом деле, по словам женщины, к аварии были причастны ещё два автомобиля.

– Всё началось после того, когда на дорогу выехал автомобиль с административной территории гидроэлектростанции. Он пересёк две сплошные и пытался развернуться, одновременно ему навстречу двигалась «Лада». После удара отечественный автомобиль начало крутить, и вскоре он заблокировал одну из полос. Но здесь уже он оказался на встречке. Впоследствии чтобы избежать ещё одного столкновения, выехать на встречную полосу пришлось «Газели», – рассказала волгоградка.

По ее словам, выскочившая из неоткуда маневрирующая машина на огромной скорости лоб в лоб летела ей навстречу.

– Здесь уже не было выбора. Либо я, либо меня. Чтобы избежать лобового столкновения, я вынуждена была свернуть и попытаться прижаться к обочине. После этого я немного задела ту самую отлетевшую «Ладу». Как выяснилось, в этот самый момент водитель отечественной легковушки уже покинул автомобиль и стоял у багажника, – добавила участница ДТП.

Водитель уверена, что произошедшего можно было бы избежать, если бы мужчина, прежде чем подойти к багажнику, убедился в безопасности, а мчащаяся «Газель» аккуратнее совершала манёвр. После случившегося водитель последней поспешил покинуть место аварии.

В настоящее время владелица Daewoo Nexia разыскивает свидетелей, а также фото и видео с места аварии, чтобы помочь правоохранителям установить реальную картину произошедшего. Передать материалы водителю очевидцы могут через редакцию ИА «Высота 102», позвонив по номеру 8-937-55-66-102.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.