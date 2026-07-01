



Заместитель прокурора Волгоградской области Александр Чубыкин совместно с председателем общественной комиссии региона по осуществлению общественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания Вадимом Чередником побывали с проверкой в ИК-19 в городе Суровикино.

В рамках инспекции зампрокурора совершил обход общежитий для осужденных, производственных помещений, дисциплинарного корпуса и столовой. А также провели личный прием отбывающих наказание лиц и посетили камеры изолятора.





В ходе проверки были выявлены отдельные нарушения закона о порядке отбывания наказания, для устранения которых приняты меры реагирования. Итоги проверки обсуждены с руководством территориального органа уголовно-исполнительной системы и проверенного учреждения.

Напомним, 23 августа 2024 года в ИК-19 произошло вооружённое нападение радикалов на сотрудников исправительного учреждения. В результате от рук злоумышленников погибли четыре сотрудника УФСИН, ещё несколько человек были взяты в заложники. Нападавшие были ликвидированы спецподразделениями.

Позднее Суровикинский районный суд признал Сергея Четверткова, который работал дежурным помощником начальника ФКУ ИК-19 УФСИН России по Волгоградской области, и его заместителя Романа Рябухина виновными по ч. 3 ст. 293 УК РФ (Халатность). Четверткову было назначено 5 лет 3 месяца в колонии общего режима, а Рябухину - 4 года 4 месяца в колонии общего режима. Вину они не признали.

Также суд лишил их права занимать должности в органах уголовно-исполнительной системы, связанные с осуществлением функций представителя власти на срок 2 года.