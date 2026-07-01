В Волгоградской области первый муниципалитет объявил о решении второй раз за неполный год проиндексировать стоимость проезда в общественном транспорте. Соответствующее постановление подписали власти города Новоаннинского. Местные чиновники приняли решение проиндексировать цены сразу на 14%.

– Стоимость разовой поездки на городских маршрутах № 1 и № 2 в границах города Новоаннинский составит 40 рублей. Провоз одного места багажа на указанных маршрутах также составит 40 рублей, – сообщили местные власти.

Примечательно, что последний раз чиновники Новоаннинского пересматривали стоимость проезда 1 января 2026 года. Тогда муниципалитет принял решение поднять стоимость проезда до 35 рублей. После повторной индексации расценки в малом городе Волгоградской области сравнялись со стоимостью проезда в Волгограде. При этом, по данным открытых источников, средняя зарплата в райцентре более чем в два раза уступает доходу жителей региональной столицы.