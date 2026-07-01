



«Лаборатория Касперского» предупредила волгоградцев о злоумышленниках, пытающихся воспользоваться озабоченностью граждан темой автомобильного топлива. Неизвестные разработали фейковое приложение для мобильных устройств, маскирующееся под сервис с информацией о наличии топлива на АЗС.

- На мошеннических ресурсах пользователям обещают доступ к актуальной информации о наличии топлива на заправках по всей стране, возможность заранее планировать поездки, фильтровать АЗС по доступности топлива и сохранять избранные точки на карте. Для повышения доверия утверждается, что сервис использует открытые данные для построения карты, - сообщили в пресс-службе лаборатории.

Однако в реальности приложение собирает геолокацию пользователей и предоставляет посторонним лицам доступ ко всем файлам устройств, включая документы, фотографии и видеозаписи. Распространяется шпион с помощью сторонних площадок, подогревающих ажиотаж вокруг топливно-энергетической темы.

По информации экспертов, защититься от такого рода ложных сервисов несложно, достаточно соблюдать цифровую гигиену, скачивая приложения исключительно из официальных магазинов приложений, где программы проверяются экспертами.

Отметим, ранее в «Лаборатория Касперского» выявляли мошеннические интернет-сайты, собирающие данные платёжных карт, предлагая пользователям записаться в очередь на заправку или получить топливные ваучеры.

Фото из архива ИА «Высота 102»