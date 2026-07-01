



В Волгоградской области реготделение Социального фонда России подвело итоги оказания мер поддержки ветеранам боевых действий. По данным специалистов, среди соответствующей категории волгоградцев льготами, выплатами и прочими преференциями регулярно пользуются 58 тыс. человек.

- Это льготы по пенсионному обеспечению, меры поддержки по оплате жилых помещений, пенсии по инвалидности, бесплатное обеспечение техническими средствами реабилитации, ежемесячная денежная выплата (ЕДВ). В эту сумму также входит компенсация за социальные услуги: лекарства, преимущественное обеспечение путёвками на санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд на пригородных электричках и проезд на междугородном транспорте к месту лечения, - сообщили в пресс-службе фонда.

Однако последняя льгота имеет и денежное выражение. При желании ветеран может получит компенсацию.

Отметим, для удобства граждан многие льготы носят беззаявительный характер. Они назначаются автоматически после направления органами власти информации о наличии у гражданина статуса ветерана боевых действий.

Фото из архива ИА «Высота 102»