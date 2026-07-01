



Российский футбольный союз совместно с Футбольной национальной лигой провели точечную, но значимую корректировку регламента: с сезона 2026/27 в Лиге PARI (Первой лиге) отменяется обязательное требование к клубам выпускать на поле как минимум одного игрока не старше 21 года.

Решение выглядит как осознанный пересмотр прежней логики: вместо формального лимита – ставка на реальную игровую практику там, где она действительно доступна молодым. По данным совместного исследования РФС и ФНЛ, в Первой лиге лишь 24 % футболистов до 21 года получали реальное игровое время. При этом во Второй лиге (дивизионы А и Б) этот показатель стабильно превышает 50 %.

Ключевой аргумент РФС – эффективность. Заместитель генерального секретаря РФС Ирина Посиренина пояснила, что именно Вторая лига сегодня становится главной площадкой для первых серьёзных шагов выпускников Юношеской футбольной лиги: по статистике, 89 % молодых игроков получают свой первый полноценный шанс именно там. Логика проста: если молодёжь реально играет, требование можно не закреплять жёстким лимитом.

Президент ФНЛ Наиль Измайлов подчеркнул, что вопрос обсуждался с клубами и назревал давно. Для команд, которые ведут борьбу за выход в РПЛ, любая искусственная норма – это тактическое ограничение, которое не всегда соотносится с задачами конкретного матча и состоянием состава. Отмена лимита даёт тренерским штабам свободу выбора: ставить тех, кто лучше готов к игре здесь и сейчас.

Наиль Измайлов, президент ФНЛ:

– Вопрос корректировки данного регламентного требования назревал давно и системно обсуждался с клубами Лиги PARI. Мы провели детальные консультации, выработали консолидированную позицию и представили её на рассмотрение в Российский Футбольный Союз. Выражаем признательность РФС за конструктивный диалог и за то, что позиция наших клубов была услышана и учтена в итоговом решении, которое полностью отвечает задачам, стоящими перед Лигой.

При этом развитие молодых футболистов не остаётся без внимания. Обязательный лимит на игроков до 21 года сохраняется во Второй лиге – именно там, по оценке РФС, он приносит наибольшую пользу и стимулирует клубы активнее доверять молодёжи.

Таким образом, реформа – не отказ от работы с талантами, а перераспределение акцентов: вместо «лимита ради лимита» – системный подход, при котором игровое время становится главным критерием прогресса. В Первой лиге ставка делается на спортивную конкуренцию, а в Второй – на развитие кадров.

Александр Веселовский

Фото: СК «Ротор»