Главное

ВТЗ познакомил студентов МГУ с работой промышленных экологов В Волгограде включили сигнал воздушной угрозы. Что делать? (инструкция ИА «Высота 102») До миллиона пообещали выплатить волгоградцам за ущерб от ракет ВСУ 6 причин прокатиться на скоростном трамвае Волгограда туристу Коллектив ТМК награжден орденом «За доблестный труд»

Актуально

Ловили осетров, белуг, белорыбицу и стерлядь: волгоградский музей хранит редкую книгу о рыболовстве 1902 года

Гендиректор «Ротора» Кривов перед стартом сезона ответил на самые популярные и важные вопросы: подробности

«Никогда не говорили о своей боли»: как простые воспитатели из Сталинграда отстраивали город после войны

Федеральные новости

Федеральные новости
 Кровавая разборка на трассе: участника СВО и еще двоих расстреляли под Саратовом
Сегодня, 1 июля, СМИ сообщили обстоятельства перестрелки, прогремевшей в ночь на 29 июня у города Калининска Саратовской области. По информации, полученной ИА «СарИнформ» от информированных источников, драматические события...
Федеральные новости
 Жители ЛДНР улучшили показатели демографии Ростовской области
Ростовская область компенсирует демографические потери за счет притока переселенцев из Донецкой и Луганской народных республик. Как передает Привет-Ростов, среднестатистически в год регион теряет от 0,1 до 1 процента ежегодно. ...
Спорт

Лимит на «молодёжь» уходит из Первой лиги: РФС меняет вектор развития талантов

Спорт 01.07.2026 20:18
0
01.07.2026 20:18


Российский футбольный союз совместно с Футбольной национальной лигой провели точечную, но значимую корректировку регламента: с сезона 2026/27 в Лиге PARI (Первой лиге) отменяется обязательное требование к клубам выпускать на поле как минимум одного игрока не старше 21 года.

Решение выглядит как осознанный пересмотр прежней логики: вместо формального лимита – ставка на реальную игровую практику там, где она действительно доступна молодым. По данным совместного исследования РФС и ФНЛ, в Первой лиге лишь 24 % футболистов до 21 года получали реальное игровое время. При этом во Второй лиге (дивизионы А и Б) этот показатель стабильно превышает 50 %.

Ключевой аргумент РФС – эффективность. Заместитель генерального секретаря РФС Ирина Посиренина пояснила, что именно Вторая лига сегодня становится главной площадкой для первых серьёзных шагов выпускников Юношеской футбольной лиги: по статистике, 89 % молодых игроков получают свой первый полноценный шанс именно там. Логика проста: если молодёжь реально играет, требование можно не закреплять жёстким лимитом.

Президент ФНЛ Наиль Измайлов подчеркнул, что вопрос обсуждался с клубами и назревал давно. Для команд, которые ведут борьбу за выход в РПЛ, любая искусственная норма – это тактическое ограничение, которое не всегда соотносится с задачами конкретного матча и состоянием состава. Отмена лимита даёт тренерским штабам свободу выбора: ставить тех, кто лучше готов к игре здесь и сейчас.

Наиль Измайлов, президент ФНЛ:

– Вопрос корректировки данного регламентного требования назревал давно и системно обсуждался с клубами Лиги PARI. Мы провели детальные консультации, выработали консолидированную позицию и представили её на рассмотрение в Российский Футбольный Союз. Выражаем признательность РФС за конструктивный диалог и за то, что позиция наших клубов была услышана и учтена в итоговом решении, которое полностью отвечает задачам, стоящими перед Лигой.

При этом развитие молодых футболистов не остаётся без внимания. Обязательный лимит на игроков до 21 года сохраняется во Второй лиге – именно там, по оценке РФС, он приносит наибольшую пользу и стимулирует клубы активнее доверять молодёжи.

Таким образом, реформа – не отказ от работы с талантами, а перераспределение акцентов: вместо «лимита ради лимита» – системный подход, при котором игровое время становится главным критерием прогресса. В Первой лиге ставка делается на спортивную конкуренцию, а в Второй – на развитие кадров.

Александр Веселовский

Фото: СК «Ротор»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
01.07.2026 21:05
Спорт 01.07.2026 21:05
Комментарии

0
Далее
Спорт
01.07.2026 20:18
Спорт 01.07.2026 20:18
Комментарии

0
Далее
Спорт
30.06.2026 20:20
Спорт 30.06.2026 20:20
Комментарии

0
Далее
Спорт
30.06.2026 13:14
Спорт 30.06.2026 13:14
Комментарии

0
Далее
Спорт
30.06.2026 10:37
Спорт 30.06.2026 10:37
Комментарии

0
Далее
Спорт
29.06.2026 18:00
Спорт 29.06.2026 18:00
Комментарии

0
Далее
Спорт
29.06.2026 08:14
Спорт 29.06.2026 08:14
Комментарии

0
Далее
Спорт
28.06.2026 20:09
Спорт 28.06.2026 20:09
Комментарии

0
Далее
Спорт
28.06.2026 15:39
Спорт 28.06.2026 15:39
Комментарии

0
Далее
Спорт
28.06.2026 11:42
Спорт 28.06.2026 11:42
Комментарии

0
Далее
Спорт
27.06.2026 21:01
Спорт 27.06.2026 21:01
Комментарии

0
Далее
Спорт
27.06.2026 16:15
Спорт 27.06.2026 16:15
Комментарии

0
Далее
Спорт
26.06.2026 18:33
Спорт 26.06.2026 18:33
Комментарии

0
Далее
Спорт
26.06.2026 08:18
Спорт 26.06.2026 08:18
Комментарии

0
Далее
Спорт
25.06.2026 19:22
Спорт 25.06.2026 19:22
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:51
Новая угроза атаки ВСУ Волгограда: жителей предупредили о приближении БпЛАСмотреть фотографии
21:41
Банк обвешал кредитами неходячего волгоградца с кнопочным телефономСмотреть фотографии
21:13
Волгоградским больницам грозит штраф до 1 млн за позднюю помощь пациентамСмотреть фотографии
20:18
Лимит на «молодёжь» уходит из Первой лиги: РФС меняет вектор развития талантовСмотреть фотографии
20:10
«Их следовало бы откопать»: волгоградский историк раскрывает тайны построенных во время войны укрытий НКВДСмотреть фотографии
19:55
Борщевой набор «кусается», а спички «искрят»: ценовые сюрпризы недели от ВолгоградстатаСмотреть фотографии
19:22
В Новоаннинском второй раз за год подняли стоимость проезда в маршруткахСмотреть фотографии
19:07
В Волгограде стартовали тотальные проверки пунктов выдачи заказовСмотреть фотографии
18:35
«Где гарантия, что не пострадали бы люди?»: на севере Волгограда неизвестный открыл стрельбу по собакеСмотреть фотографии
17:53
В бунтовавшей колонии ИК-19 под Волгоградом прокуратура вновь нашла нарушенияСмотреть фотографии
17:45
ВТЗ познакомил студентов МГУ с работой промышленных экологовСмотреть фотографии
17:25
Кровавая разборка на трассе: участника СВО и еще двоих расстреляли под СаратовомСмотреть фотографии
17:14
Авиалесоохрана внесла Волгоградскую область на карту «тревожных» регионовСмотреть фотографии
16:56
К жаре успели: два пляжа открываются в Волгограде с 4 июляСмотреть фотографииCмотреть видео
16:12
«Здесь либо я, либо меня»: волгоградка рассказала подробности аварии на ГЭС, не попавшие в сводку полицииСмотреть фотографии
15:37
«УК не слышит ни нас, ни регоператора»: на севере Волгограда двор МКД превращается в свалку стройотходовСмотреть фотографии
14:31
Сотрудники УФНС отмечают профессиональный праздник в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:21
Изнуряющая жара возьмет в оборот Волгоградскую областьСмотреть фотографии
13:09
Использовал «втёмную»? Владельца кафе «ЕвроАзия» уличили в нарушении учёта продукцииСмотреть фотографии
12:47
На плотине Волжской ГЭС водитель пострадал после второго ДТПСмотреть фотографии
12:38
Четыре московских рейса задерживаются в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
12:19
Облстрой: реконструкция ЦУМа продолжается, но может смениться подрядчикСмотреть фотографии
11:57
Андрей Бочаров: до конца года «Юный ястреб» прирастёт пятью новыми объектамиСмотреть фотографии
11:18
В Волгоградской области 58 тыс. ветеранов воспользовались поддержкой СФРСмотреть фотографии
10:57
Ростовские спекулянты продают бензин по 140 рублей за литрСмотреть фотографии
10:50
Не только для учёбы: Бочаров сообщил о строительстве аэродрома двойного назначения под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:26
В Волгограде идет под суд мигрант-насильник, напавший на 14-летнего школьникаСмотреть фотографии
10:14
Загадываем желания: фееричный звездопад увидят волгоградцы в июлеСмотреть фотографии
10:05
В Волгограде поймали курьера, обокравшего несколько десятков пенсионеров в РоссииСмотреть фотографииCмотреть видео
09:58
Волгоградцев предупредили о фейковом приложении для проверки наличия бензина на АЗССмотреть фотографии
 