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Экономика

Борщевой набор «кусается», а спички «искрят»: ценовые сюрпризы недели от Волгоградстата

Экономика 01.07.2026 19:55
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01.07.2026 19:55


Волгоградстат опубликовал свежий мониторинг розничных цен, охватывающий период с 23 по 29 июня. Наблюдения велись в трех крупных городах региона — Волгограде, Камышине и Михайловке. Итоги недели вновь показали разнонаправленную динамику.

Сезонный переполох на овощных полках

Самая драматичная коррекция произошла в сегменте плодоовощной продукции. Лидером падения цен стали огурцы, которые за неделю подешевели сразу на 11,4%. Следом за ними снизились цены на яблоки (-4,4%) и помидоры (-3,5%). Однако эта приятная тенденция частично нивелируется резким ростом стоимости «борщевого набора»: свекла подорожала на 6,7%, морковь – на 5,4%, репчатый лук прибавил 4,2%, а картофель – 3,3%.

Продовольственная корзина: что в плюсе, что в минусе

Среди базовых продуктов питания сильнее всего выросли цены на маргарин (+1,9%) и вареную колбасу (+1,7%). Также подорожали водка, соль и сухие молочные смеси для детей.

В то же время для любителей яичницы наступил праздник: куриные яйца стремительно потеряли в цене почти 6% (-5,9%). Существенно подешевели полукопченые колбасы (-3,9%), мука (-2,8%) и макароны (-1,9%). Сливочное масло и мясо кур также показали отрицательную динамику.

Техника и гардероб: ценовые контрасты

Из непродовольственных товаров заметнее всего подскочили цены на спички – рост составил удивительные 10,8%. Также прибавили в цене смартфоны (+2,5%) и электропылесосы (+1,2%). На этом фоне выделяется удешевление мужских и детских футболок (снижение до 2,2%), а также незначительное падение цен на кроссовки и телевизоры.

Медицина и туризм

Фармацевтический рынок оставался стабильным: минимальные колебания зафиксированы лишь у нафазолина (+0,6%) и активированного угля (-0,04%).

Что касается услуг, то поездки на Черноморское побережье России стали чуть дороже (+0,7%), зато отдых в странах Юго-Восточной Азии, напротив, подешевел на 2,2%. Также снизилась стоимость проживания в гостиницах высоких категорий.

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