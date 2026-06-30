Жители ЛДНР улучшили показатели демографии Ростовской области





Ростовская область компенсирует демографические потери за счет притока переселенцев из Донецкой и Луганской народных республик. Как передает Привет-Ростов, среднестатистически в год регион теряет от 0,1 до 1 процента ежегодно.

Специалисты Южно-Российского государственного политехнического университета уточняют, часть молодых мужчин покинула территорию из-за опасений, связанных с возможным призывом, а также с близостью региона с зоной проведения боевых действий.

Некоторые жители Ростовской области с помощью льготной ипотеки сменили место жительство на Москву, Санкт-Петербург и Краснодарский край.

Отмечается, что в самом регионе молодежь из сельской местности старается перебраться в областной центр в поисках работы и улучшения условий жизни.