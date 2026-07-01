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Кровавая разборка на трассе: участника СВО и еще двоих расстреляли под Саратовом

Федеральные новости 01.07.2026 17:25
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01.07.2026 17:25


Сегодня, 1 июля, СМИ сообщили обстоятельства перестрелки, прогремевшей в ночь на 29 июня у города Калининска Саратовской области. По информации, полученной ИА «СарИнформ» от информированных источников, драматические события развернулись прямо на дороге Саратов-Балашов, где между четырьмя мужчинами вспыхнула ссора.

Конфликт перерос в вооруженную расправу: 41-летний А. Манжосов, схватив охотничье ружье, открыл огонь по своим оппонентам. Под прицел попали трое – 34-летний А. Аббасов, 38-летний Е. Манжосов и 60-летний Р. Дадаев. Получив множественные ранения, все жертвы были экстренно госпитализированы, однако спасти Аббасова медикам не удалось – он скончался утром 30 июня от полученных ранений.

Сам стрелок с места преступления скрылся, и в настоящее время его разыскивают уже в масштабах всей страны – объявлен федеральный розыск.

Следственные органы проводят тщательное расследование. На месте расстрела криминалисты обнаружили гильзы и картечь, окурки, брошенную обувь, а также две бутылки из-под пива — все это поможет восстановить детали произошедшего.

Особый интерес вызывает «послужной список» всех фигурантов инцидента. Выяснилось, что каждый ранее имел серьезные проблемы с законом. Так, погибший Аббасов не раз привлекался за нанесение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью, а также за угрозы убийством. Е. Манжосов, нападал на представителя власти. Самому старшему из потерпевших, Дадаеву, приходилось отвечать за разбой и бандитизм.

Совершивший расстрел А. Манжосов в прошлом совершал кражи, смертельное ДТП, а также был уличен в незаконном обороте наркотиков.

По данным ИА «СарИнформ», 38-летний Е. Манжосов является действующим военнослужащим – он подписал контракт с ВС РФ в январе 2025 года и на момент происшествия находился в краткосрочном отпуске (с 26 июня).  Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: сгенерировано ИИ 

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