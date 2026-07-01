Сотрудники УФНС отмечают профессиональный праздник в Волгограде





Сегодня, 1 июля, свой профессиональный праздник отмечают сотрудники налоговых инспекций.

Государственная налоговая служба была создана в структуре Министерства финансов в 1990 году. 1 июля первые инспекции открылись как в Волгоградской области, так и в других регионах страны.

За это время Федеральная налоговая служба прошла большой путь трансформаций, максимально быстро адаптируясь под современные реалии, предлагая современные решения и, тем самым, обеспечивая устойчивое поступление средств в бюджеты всех уровней.

– Эффективная работа налоговых органов обеспечивает устойчивое поступление налоговых доходов в бюджеты всех уровней и вносит существенный вклад в укрепление экономической стабильности нашей страны, – отметил руководитель УФНС России по Волгоградской области Роман Иванов. - Высокий профессионализм и ответственность сотрудников, их умение находить оптимальные решения в сложных ситуациях позволяют ежедневно успешно выполнять важные задачи, стоящие перед нашей службой и двигаться вперед, достигать высоких показателей деятельности.





В этот день в регионе поздравляют не только действующих сотрудников, но и ветеранов, заложивших базис в работе налоговых инспекций.

– Хотелось бы особо отметить огромный вклад в эти достижения наших уважаемых ветеранов, которые своим многолетним добросовестным трудом заложили надежный фундамент для успешной дальнейшей работы налоговых органов региона. Именно их бесценный опыт, преданность делу и профессионализм стали неиссякаемым источником знаний для нескольких поколений сотрудников, – заключил Роман Иванов.

Фото пресс-службы УФНС России по Волгоградской области и из архива V102.ru